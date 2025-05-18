طائرات إسرائيلية قصفت مناطق متفرقة من غزة.. واستشهاد 11 فلسطينيا

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قصفت الطائرات ، فجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة في ، بمشاركة سلاح الجو والزوارق البحرية والدبابات والمدفعية المتمركزة على طول الشريط الحدودي من شرق جنوب غزة حتى غرب شمال القطاع، وفق مراسل "العربية/الحدث".أعلن الدفاع المدني بغزة فجراً أن شنت غارات عنيفة استهدفت خياماً للنازحين ومنازل سكنية في جنوب ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً.من جانبها أفادت مصادر طبية لـ"العربية/الحدث" باستشهاد 160 فلسطينياً من السبت حتى أمس الأحد جراء القصف على غزة.بدء "عملية برية واسعة"يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بدء "عملية برية واسعة" في غزة.كما قال في بيان إن قواته "بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب غزة ضمن افتتاح عملية عربات "، وهو الاسم الذي أطلقته على الهجوم الأخير في القطاع.(العربية)