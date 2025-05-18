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طائرات إسرائيلية قصفت مناطق متفرقة من غزة.. واستشهاد 11 فلسطينيا

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:21
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قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة في قطاع غزة، بمشاركة سلاح الجو والزوارق البحرية والدبابات والمدفعية المتمركزة على طول الشريط الحدودي من شرق رفح جنوب غزة حتى غرب بيت لاهيا شمال القطاع، وفق مراسل "العربية/الحدث".
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من جهته أعلن الدفاع المدني بغزة فجراً أن إسرائيل شنت غارات عنيفة استهدفت خياماً للنازحين ومنازل سكنية في جنوب ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً.

من جانبها أفادت مصادر طبية لـ"العربية/الحدث" باستشهاد 160 فلسطينياً من السبت حتى أمس الأحد جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

بدء "عملية برية واسعة"
يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بدء "عملية برية واسعة" في غزة.

كما قال في بيان إن قواته "بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون"، وهو الاسم الذي أطلقته على الهجوم الأخير في القطاع.(العربية)
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