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عربي-دولي
بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.. كيف غير نتنياهو موقفه؟
Lebanon 24
18-05-2025
|
23:27
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أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
مساء أمس الأحد السماح بدخول بعض المواد الغذائية إلى غزة المحاصر، بعد ساعات من إعلان الجيش
الإسرائيلي
بدء عملية برية جديدة موسعة في القطاع، ما أثار التساؤلات حول السبب في تغيير موقفه، لاسيما أن هذا الاعلان أتى على الرغم من أن كافة المؤشرات أفادت بأن غالبية الوزراء عارضوا هذه الخطوة.
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إلا أن عددا من الوزراء الإسرائيليين أوضحوا أن سبب موافقة
نتنياهو
يعود إلى الضغط الأميركي، وفق ما نقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
".
فخلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس، طالب
وزير الأمن القومي
،
إيتمار بن غفير
بالتصويت، على مسألة ادخال المساعدات، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وقال
بن غفير
إن رئيس الوزراء ارتكب خطأ جسيما بقراره هذا، مؤكدا أن خطوته لم تحظ بالإجماع، فيما اتهمه
مستشار الأمن القومي
،
تساحي هنغبي
بالتحريض.
ولاحقا أعلن
مكتب نتنياهو
عن السماح بدخول كمية من المساعدات، مؤكدا أن إجراءاتٍ ستتخذ لمنع
حماس
من السيطرة على توزيع المعونات، وضمان عدم وصولها إلى مقاتليها.
فيما يُفترض أن تستمر خطة إدخال المساعدات التي وضعتها الحكومة
الإسرائيلية
، بشكل مؤقت، حتى تبدأ شركة أمنية أميركية في 24 أيار الإشراف على توزيعها في مناطق إنسانية مُحددة في القطاع، وفق الصحيفة الإسرائيلية. أما حتى ذلك الحين، فستصل المساعدات إلى مناطق غزة، التي لا تشهد قتالاً شرساً. (العربية)
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