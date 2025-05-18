بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.. كيف غير نتنياهو موقفه؟

أعلن مساء أمس الأحد السماح بدخول بعض المواد الغذائية إلى غزة المحاصر، بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية برية جديدة موسعة في القطاع، ما أثار التساؤلات حول السبب في تغيير موقفه، لاسيما أن هذا الاعلان أتى على الرغم من أن كافة المؤشرات أفادت بأن غالبية الوزراء عارضوا هذه الخطوة.

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إلا أن عددا من الوزراء الإسرائيليين أوضحوا أن سبب موافقة يعود إلى الضغط الأميركي، وفق ما نقلت صحيفة " ".



فخلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس، طالب ، بالتصويت، على مسألة ادخال المساعدات، لكن طلبه قوبل بالرفض.



وقال إن رئيس الوزراء ارتكب خطأ جسيما بقراره هذا، مؤكدا أن خطوته لم تحظ بالإجماع، فيما اتهمه ، بالتحريض.

ولاحقا أعلن عن السماح بدخول كمية من المساعدات، مؤكدا أن إجراءاتٍ ستتخذ لمنع من السيطرة على توزيع المعونات، وضمان عدم وصولها إلى مقاتليها.



فيما يُفترض أن تستمر خطة إدخال المساعدات التي وضعتها الحكومة ، بشكل مؤقت، حتى تبدأ شركة أمنية أميركية في 24 أيار الإشراف على توزيعها في مناطق إنسانية مُحددة في القطاع، وفق الصحيفة الإسرائيلية. أما حتى ذلك الحين، فستصل المساعدات إلى مناطق غزة، التي لا تشهد قتالاً شرساً. (العربية)