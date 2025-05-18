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عربي-دولي

مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 في حادث مروع في جنوب روسيا

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:43
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قُتل 7 أشخاص وأُصيب 11 آخرون، في حادث تصادم مأسوي بين حافلة ركاب وشاحنة، وقع فجر اليوم الإثنين في منطقة يوستينسكي جنوب روسيا.
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ووقع الحادث عند الكيلومتر 1211 من الطريق الفيدرالي السريع R-22 "بحر قزوين"، وهو الطريق الذي يربط بين موسكو ومدن تامبوف وفولغوغراد وأستراخان.
 
ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، فإن التصادم كان بين شاحنة وسيارة صغيرة من طراز فولكس فاغن، ولم يُسجل وجود أطفال بين الضحايا. (سبوتنيك) 
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