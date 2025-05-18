مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 في حادث مروع في جنوب روسيا

قُتل 7 أشخاص وأُصيب 11 آخرون، في حادث تصادم مأسوي بين حافلة ركاب وشاحنة، وقع فجر اليوم الإثنين في منطقة يوستينسكي .

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ووقع الحادث عند الكيلومتر 1211 من الطريق السريع R-22 "بحر "، وهو الطريق الذي يربط بين ومدن تامبوف وفولغوغراد وأستراخان.

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، فإن التصادم كان بين شاحنة وسيارة صغيرة من طراز فولكس فاغن، ولم يُسجل وجود أطفال بين الضحايا. (سبوتنيك)