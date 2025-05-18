أوكرانيا محور مناقشات أميركية أوروبية.. واتصال مرتقب بين ترامب وبوتين

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وأضافت أن الزعماء، الذين يتطلعون لمكالمة الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي ، الاثنين، ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وأن يتخذ محادثات السلام على محمل الجد، وفق . أعلنت متحدثة باسم ، ،‭ ‬الأحد، أن الأخير بحث تطورات الوضع في مع زعماء وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.وأضافت أن الزعماء، الذين يتطلعون لمكالمة الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي ، الاثنين، ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وأن يتخذ محادثات السلام على محمل الجد، وفق .

كما أردفت أنهم بحثوا أيضاً استخدام إذا لم تشارك بجدية في محادثات السلام ووقف إطلاق النار.



مكالمة مع بوتين وزيلينسكي

يأتي ذلك فيما أعلن ترامب، السبت، أنه سيتحدث مع بوتين ونظيره الأوكراني الاثنين.



وقال في منشور على "تروث سوشيال" إنه سيتحدث مع بوتين في العاشرة من صباح الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14.00 بتوقيت غرينتش) بهدف وقف الحرب.



كما أضاف أنه سيتحدث بعد ذلك إلى وزعماء دول أعضاء في .