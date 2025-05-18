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عربي-دولي

أوكرانيا محور مناقشات أميركية أوروبية.. واتصال مرتقب بين ترامب وبوتين

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:52
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أعلنت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر،‭ ‬الأحد، أن الأخير بحث تطورات الوضع في أوكرانيا مع زعماء الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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وأضافت أن الزعماء، الذين يتطلعون لمكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وأن يتخذ بوتين محادثات السلام على محمل الجد، وفق رويترز.
كما أردفت أنهم بحثوا أيضاً استخدام العقوبات إذا لم تشارك روسيا بجدية في محادثات السلام ووقف إطلاق النار.

مكالمة ترامب مع بوتين وزيلينسكي
يأتي ذلك فيما أعلن ترامب، السبت، أنه سيتحدث مع بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.

وقال في منشور على "تروث سوشيال" إنه سيتحدث مع بوتين في العاشرة من صباح الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14.00 بتوقيت غرينتش) بهدف وقف الحرب.

كما أضاف أنه سيتحدث بعد ذلك إلى زيلينسكي وزعماء دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
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