بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته.. كيم جونغ أون يزور "الأب الروحي"

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وقالت الشمالية إن كيم زار مقبرة الوطنيين في سينمي ري، الأحد، ووضع زهرة أمام قبر هيون لإحياء الذكرى الثالثة لوفاته.



وتوفي هيون، قائد جيش الشمالية سابقا، عن عمر 87 عاما في 19 أيار 2022.



وبحسب الجنوبية، لعب هيون دورا رئيسيا في مساعدة إيل، والد الزعيم الحالي، في تعزيز السيطرة على الجيش، وإعداد كيم أون لخلافته. زار زعيم قبر هيه، المعروف بأنه لعب دورا رئيسيا في إعداده للقيادة، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته، حسبما ذكرت ، الإثنين.وقالت الشمالية إن كيم زار مقبرة الوطنيين في سينمي ري، الأحد، ووضع زهرة أمام قبر هيون لإحياء الذكرى الثالثة لوفاته.وتوفي هيون، قائد جيش الشمالية سابقا، عن عمر 87 عاما في 19 أيار 2022.وبحسب الجنوبية، لعب هيون دورا رئيسيا في مساعدة إيل، والد الزعيم الحالي، في تعزيز السيطرة على الجيش، وإعداد كيم أون لخلافته.

وفي عام 2022، أقامت كوريا الشمالية جنازة رسمية لهيون، برئاسة أون، كما زار الأخير قبر هيون في كل من الذكرى الأولى والثانية لوفاته.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "لا يزال الرفيق هيون تشول هيه، الذي كان دائما برفقة الجنرال كيم جونخ إيل، حاضرا في ذاكرتي. كان ظلا للجنرال العظيم".



وأضاف زعيم كوريا الشمالية: "سيظل خالدا في أذهاننا ويذكرنا دائما بعصر كيم جونغ إيل، ويشجعنا في نضالنا المقدس من أجل تحقيق النصر العظيم". (سكاي نيوز عربية)