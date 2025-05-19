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عربي-دولي

قوة إسرائيلية دخلت خان يونس.. عملية خاصة لإخراج أسرى وخطف قيادي بالقسام

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:56
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مع تكثيف الغارات الإسرائيلة على قطاع غزة منذ أمس الأحد، أفادت مصادر للعربية/الحدث اليوم الاثنين بأن قوة إسرائيلية خاصة دخلت وسط خان يونس، لتنفيذ مهمة إخراج أسرى إسرائيليين.
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فيما كشف مصدر إسرائيلي أن "العملية هدفت لإخراج رهائن واختطاف قيادي في كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس.
إلى ذلك، أشار مراسل العربية/الحدث إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في خان يونس جنوب القطاع. وأضاف أن غارتين من قبل الطيران المروحي وثالثة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من قبل الطيران طالت شرق مدينة خان يونس.

كما أوضح أن غارة جوية ضربت مدرسة إيواء بجوار مستشفى ناصر جنوب غزة.
تأتي تلك التطورات الميدانية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن قواته البرية بدأت عملياتها في مناطق متعددة شمال وجنوب غزة ضمن عملية "عربات جدعون".

وأفاد مسؤولون في جيش الدفاع الإسرائيلي أن خمس فرق مشاة ومدرعات تشارك في العملية، التي تشمل إعادة احتلال أجزاء من القطاع الفلسطيني بالكامل وتسويته بالأرض.
وكان رئيس الورزاء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعلن أمس الأحد، بدء "معركة عسكرية قوية في غزة"، مضيفا أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى القطاع الفلسطيني. وقال في فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس": "نحن ندخل بقوة إلى غزة لتحقيق أهداف الحرب".

يشار إلى أن إسرائيل تسعى لتصعيد الضغط العسكري على حماس في القطاع المحاصر من أجل دفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات، وفق رويترز.

فيما تتمسك الحرب بشرط التعهد بإنهاء الحرب بشكل تام وإدخال المساعدات، مقابل إطلاق كافة الأسرى الإسرائيليين.

ولا يزال ما يقارب 58 أسيرا محتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الاول 2023، 24 منهم على قيد الحياة، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.
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