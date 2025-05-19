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عربي-دولي

قتيلان ومفقود.. قطار يصدم مشاة بولاية أميركية

Lebanon 24
19-05-2025 | 01:07
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لقي شخصان حتفهما وفقد واحد على الأقل، بعد أن صدم قطار عددا من المشاة مساء الأحد شمالي ولاية أوهايو الأميركية، حسبما ذكرت السلطات.

ووقع الحادث حوالي الساعة السابعة مساء في فريمونت، قرب بحيرة إيري بين توليدو وكليفلاند.
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وأكد عمدة فريمونت داني سانشيز مقتل شخصين.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن طواقم الطوارئ كانت تبحث في نهر ساندوسكي قرب جسر مايلز نيوتن، عن شخص واحد مفقود على الأقل.

وقالت شرطة فريمونت في صفحتها على منصة "إكس"، إنه تم إغلاق الجسر وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة. (سكاي نيوز عربية)
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