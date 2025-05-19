قتيلان ومفقود.. قطار يصدم مشاة بولاية أميركية





ووقع الحادث حوالي الساعة السابعة مساء في فريمونت، قرب بحيرة بين وكليفلاند.

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وأكد عمدة فريمونت داني مقتل شخصين. لقي شخصان حتفهما وفقد واحد على الأقل، بعد أن صدم قطار عددا من المشاة مساء الأحد شمالي ولاية أوهايو الأميركية، حسبما ذكرت السلطات.ووقع الحادث حوالي الساعة السابعة مساء في فريمونت، قرب بحيرة بين وكليفلاند.وأكد عمدة فريمونت داني مقتل شخصين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طواقم الطوارئ كانت تبحث في نهر ساندوسكي قرب جسر ، عن شخص واحد مفقود على الأقل.



وقالت شرطة فريمونت في صفحتها على منصة "إكس"، إنه تم إغلاق وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة. (سكاي نيوز عربية)