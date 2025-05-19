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عربي-دولي

كتبها قبل ساعات من إعدامه.. إليكم ما جاء في وصية إيلي كوهين لزوجته

Lebanon 24
19-05-2025 | 01:25
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تصدر إسم عميل جهاز الموساد إيلي كوهين، الذي أدى مهمات استخبارية حتى انكشاف أمره وإعدامه في الستينات، محركات البحث على الانترنت خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأحد استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن "الأرشيف السوري الرسمي" الخاص به. 
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وظهرت من ضمن مئات المستندات، وصية كتبها الجاسوس الشهير قبل ساعات من إعدامه في 18 أيار 1965 في ساحة المرجة في دمشق.
 
وكتب كوهين في رسالته هذه التي وجهها إلى زوجته نادية وعائلته:" أكتب إليكم كلماتي الأخيرة، وأطلب منكم الحفاظ على اتصال دائم فيما بينكم." وفق ما ذكرت سابقا وسائل إعلام إسرائيلية.

كما طلب منها الحفاظ على أولادهما (صوفي، وإيريس، وشاول) ورعايتهم والحرص على تعليمهم. حتى أنه قال لها "يمكنك الزواج من شخص آخر، حتى لا يكبر الأطفال دون أب. لك كامل الحرية في ذلك". 

كذلك ناشدها عدم تضييع وقتها في البكاء على الماضي، بل التطلع إلى المستقبل. وختم وصيته أو رسالته كاتباً: لكم جميعًا، قبلاتي الأخيرة". (العربية) 
 
 
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