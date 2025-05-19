كتبها قبل ساعات من إعدامه.. إليكم ما جاء في وصية إيلي كوهين لزوجته

تصدر إسم عميل جهاز ، الذي أدى مهمات استخبارية حتى انكشاف أمره وإعدامه في الستينات، محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلن أمس الأحد استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت ضمن "الأرشيف السوري الرسمي" الخاص به.

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وظهرت من ضمن مئات المستندات، وصية كتبها الجاسوس الشهير قبل ساعات من إعدامه في 18 أيار 1965 في في .

وكتب في رسالته هذه التي وجهها إلى زوجته نادية وعائلته:" أكتب إليكم كلماتي الأخيرة، وأطلب منكم الحفاظ على اتصال دائم فيما بينكم." وفق ما ذكرت سابقا وسائل إعلام إسرائيلية.



كما طلب منها الحفاظ على أولادهما (صوفي، وإيريس، وشاول) ورعايتهم والحرص على تعليمهم. حتى أنه قال لها "يمكنك الزواج من ، حتى لا يكبر الأطفال دون أب. لك كامل الحرية في ذلك".



كذلك ناشدها عدم تضييع وقتها في البكاء على الماضي، بل التطلع إلى . وختم وصيته أو رسالته كاتباً: لكم جميعًا، قبلاتي الأخيرة". (العربية)