تقرير أميركي يكشف: زيارة ترامب الشرق أوسطية فرصة تاريخية لإسرائيل

Advertisement

ذكرت شبكة "Fox News" الأميركية أنه "مع اختتام الرئيس الأميركي جولته الشرق أوسطية المهمة يوم الجمعة، صوّر العديد من قراره بتجاوز كدليل على خلافه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، ورغم عدم هبوط طائرة الرئاسة في تل أبيب، يقول الخبراء إن زيارة عززت سياسات تتوافق بشكل وثيق مع المصالح ، ومثّلت فرصة استراتيجية لم تغتنمها إسرائيل بعد. وقال أفنر جولوف، منظمة مايند إسرائيل والمدير الأول السابق لمجلس الأمن القومي ، للشبكة: "ترى إسرائيل موجةً هائلةً تقترب لتكتسح ، موجةً من الزخم والتغيير. والقرار الذي تواجهه هو: هل تركب الموجة أم تسحقها؟"وبحسب الشبكة، "طوال الزيارة، شدد ترامب على نقاط تعكس أولويات إسرائيل بشكل مباشر. يوم الثلاثاء، أدان هجمات في 7 تشرين الأول، ودعا للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وحذّر من طموحاتها النووية. ويوم الأربعاء، وسّع نطاق مبادرة التطبيع لتشمل . وعندما سُئل على متن طائرة الرئاسة الأميركية عن تجنب إسرائيل، قال ترامب: "هذا جيد لإسرائيل. وجود علاقة كهذه مع هذه الدول... أعتقد أنها جيدة جدًا". في الدوحة يوم الخميس، ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، قائلاً: "أريد أن أرى غزة منطقة حرة. وإذا لزم الأمر، أعتقد أنني سأكون فخوراً بامتلاك لها، واستلامها، وجعلها منطقة حرة". وبحسب مسؤولين عربيين نقلت عنهما صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أبلغ الوسطاء في الدوحة أن لا تنوي الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، وهو ما يتوافق مع موقف نتنياهو الحازم".وتابعت الشبكة، "قال كبير المراسلين السياسيين في القناة 12 الإسرائيلية، أميت سيغال، للشبكة: "إن رؤية طائرة الرئاسة الأميركية تحلق فوقنا في طريقها إلى دول، بعضها معادٍ تمامًا وبعضها الآخر شبه معادٍ، تجربة غير مريحة من وجهة نظر إسرائيلية. فإن لم تكن على الطاولة، فأنت على الطبق". وأضاف: "لكن الأمر ليس شخصيًا. لا يتعلق بنتنياهو وترامب. فالأخير يدعم إسرائيل دعمًا كاملًا، ولكن عندما تكون المصالح الأميركية فوق كل اعتبار، فإنه يتصرف وفقًا لذلك. إنها أميركا أولًا". وقال دان سينور، المسؤول السابق في الأميركية، على أنه على الرغم من أن العناوين الرئيسية تشير إلى التوتر، فإن السياسة تروي قصة مختلفة. وقال: "هناك دائمًا ضجيج في الصحافة. لكن السياسة الحالية قوية جدًا. نشهد أقصى ضغط على إيران، ولا انتقادات علنية لإسرائيل، حتى مع تمركز عشرات الدبابات الإسرائيلية قرب غزة". وأضاف سينور: "ما وجدته إشكاليًا في الإدارات السابقة، وخاصةً في عهد باراك أوباما، هو تحول الانتقادات الخاصة إلى علنية، وهذا أعطى الآخرين الضوء الأخضر للهجوم على إسرائيل. أما هذه الإدارة، فحتى لو خالفتها الرأي، فإنها لا تُعلن عن ذلك. وهذا هو الأهم"."وأضافت الشبكة، "قال تمير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والمدير الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي، إن الحكومة الإسرائيلية تخشى أن تُفاجأ. ولكنه أكد أن التطورات في السعودية وقطر وسوريا ليست سيئة بطبيعتها بالنسبة لإسرائيل، إلا إذا فشلت الحكومات في التصرف. وقال: "الفرصة الضائعة هنا هائلة. كان لدى إسرائيل رافعتان رئيسيتان: موافقة إسرائيل على صفقات الأسلحة الأميركية مع السعودية، وموافقة أميركا على رفع عن سوريا. كان من الممكن استخدامهما لتحقيق مصالح إسرائيلية رئيسية: التطبيع مع السعودية، وضمان مسار تنمية سوريا غير الجهادي. لكن إسرائيل خسرتهما"."وبحسب الشبكة، "ازداد الشعور بالإلحاح الأسبوع الماضي عندما أوقف ترامب فجأةً الجوية الأميركية على الحوثيين المدعومين من إيران بعد أيام قليلة من سقوط صاروخ بالقرب من مطار بن غوريون. وسرعان ما تلت ذلك تقارير تُفيد بأن واشنطن تخلت عن مطلبها بالتطبيع الإسرائيلي السعودي كشرط أساسي للاتفاق الأميركي السعودي، وهو هدف استراتيجي طالما دافع عنه نتنياهو. في غضون ذلك، أوضح مسؤولون سعوديون أن إحراز تقدم في القضية يبقى شرطًا أساسيًا لأي اتفاق نووي، وهو أمر يُنظر إليه على أنه مستبعد في ظل استمرار الحرب في غزة".ورأت الشبكة أن "الخلاف المحتمل الأشد حدةً هو إيران. ترى تل أبيب في طهران المسلحة نوويًا تهديدًا وجوديًا. وقال هايمان: "المصلحة الأميركية هي إنهاء الحروب، لا خوضها، وإبرام اتفاق أفضل من اتفاق أوباما"، محذرًا من أن اتباع مسار دون علم إسرائيل قد يحد قريبًا من الخيارات العسكرية الإسرائيلية. أما داخل إسرائيل، لا تزال حرب غزة تُثير انقسامًا بين الاستراتيجيين حول مواصلة الضغط على حماس أو وقف الحرب للتوصل إلى صفقة أسرى. ووصف هايمان إيقاع "القتال، والصفقة، والحرب" الحالي بأنه يُبرز الفشل في مواجهة وضع إشكالي سيزداد تفاقمًا حتى يصل إلى أبعاد كارثية، لكنه يُقر بأنه بدون صفقة أسرى الآن، قد لا ينجو الرهائن الـ 21 الأحياء. يعتقد غولوف أن الوقت قد حان لإسرائيل للتوقف عن رد الفعل والبدء بتشكيل الأحداث. وجادل بأن إسرائيل لا تملك النفوذ الكافي للقيام بذلك بمفردها. وقال: "يجب أن ترسخ نفسها في تكتل إقليمي مع الإمارات والسعودية والأردن". ولتحقيق ذلك، قال إنه يجب على إسرائيل أن تسير في المسار الذي بدأه ترامب بالفعل".