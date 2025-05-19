عراقجي يوجه رسائل مبطنة لواشنطن

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إذ اعتبر الوزير في كتابه هذا أن "المفاوض الذي يُغيّر موقفه تبعًا لجمهوره يفقد السيطرة على الخطاب ويُضعف مكانته على طاولة المباحثات". أعاد عباس عراقجي مشاركة تغريدة لمحام إيراني، تتضمن مقتطفات من كتابه الذي صدر العام الماضي حول "أساليب التفاوض" في الملف ، موجها على ما يبدو رسائل مبطنة إلى .إذ اعتبر الوزير في كتابه هذا أن "المفاوض الذي يُغيّر موقفه تبعًا لجمهوره يفقد السيطرة على الخطاب ويُضعف مكانته على طاولة المباحثات".

كما أشار إلى انه "حين يُشير أحد الطرفين إلى موقف ما خلف الأبواب المغلقة بينما يُقدّم موقفًا آخر علنًا، يُسبّب ارتباكًا، ويُضرّ بالمصداقية، ويُقوّض العملية برمتها."



ورأى أن "أي مفاوضات تُؤتي ثمارها عندما يتمكن كلا الطرفين من تحديد نطاق واضح لها يعتمد على الإشارات الصادقة" وتابع "إذا تظاهر أحد الطرفين علنًا بالتمسك بخط أحمر غير قابل للتفاوض، بينما تنازل سرًا عن هذه النقطة، فإن ذلك يُشوّه العملية ويُقلّص مساحة التنازل".

كذلك اعتبر أن اطلاق الشروط علناً أو التفاوض علناً عبر المنابر يعرقل المحادثات ويعقدها". (العربية)