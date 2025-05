ابرزها سقوط طائرة فوق المتوسط.. احداث طبعت 19 أيار هذه اهمها

Advertisement

وبحسب الموقع، "في 19 أيار 1536، تم إعدام آن ، الزوجة الثانية السيئة السمعة للملك هنري الثامن، بتهم تشمل الزنا والتآمر ضد الملك. وكان الملك هنري وقع في حب آن بولين في منتصف عشرينيات القرن السادس عشر، عندما عادت من خدمتها في البلاط الفرنسي وأصبحت وصيفة زوجته الأولى، كاثرين الأراغونية. ولكن في صباح ذلك اليوم، تجمع حشد صغير في تاور (Tower Green) بينما كانت آن بولين تقترب من مصيرها النهائي، مرتدية ثوبًا رماديًا داكنًا، وشعرها مغطى بغطاء رأس فوق قبعة بيضاء من الكتان. وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تنفيذ حكم الإعدام، خُطِبَ هنري رسميًا لجين وصيفة آن، وتزوجا بعد حوالى عشرة أيام من وفاة بولين. وفي حين أن جين أنجبت الابن الذي طال انتظاره، والذي سيخلف هنري كملك إدوارد السادس في سن التاسعة، فإن ابنته من آن بولين هي التي ستحكم لأكثر من 40 عامًا وهي الملكة إليزابيث الأولى".وتابع الموقع، "في تاريخ 19 أيار من العام 1897 تم إطلاق سراح الشاعر والكاتب المسرحي الإيرلندي أوسكار وايلد بعد عامين في السجن. وكانت تجاربه في السجن هي الأساس لعمله الأخير، قصيدة سجن ريدينغ The Ballad of Reading Gaol (1898). وفي هذا التاريخ من عام 1935، توفي توماس ادوارد لورانس، المعروف عالميًا باسم لورانس العرب (Lawrence of Arabia). وكان بطل الحرب الأسطوري والمؤلف وعالم الآثار قد لقي حتفه متأثرًا بإصابات تعرض لها في حادث دراجة نارية قبل ستة أيام. وفي 19 أيار 1943، خطط رئيس الوزراء ونستون تشرشل والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت لعملية إنزال عبر القناة والتي سيتم تفيذها بتاريخ 1 أيار 1944، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية، تم تنفيذ خطة يوم النصر في السادس من حزيران 1944".وأضاف الموقع، "في ذلك اليوم من العام 1962، غنت مارلين مونرو أغنية "عيد ميلاد سعيد" لجون إف كينيدي خلال حفل عيد ميلاده. وأصبح فستانها المزين بالترتر، الذي ارتدته في الحفل، أغلى فستان بيع في مزاد عام 2016، حيث بيع بـ 4.8 مليون دولار. وفي العام 1967، دخلت إحدى أولى المعاهدات الرئيسية المصممة للحد من انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ بتصديق الاتحاد السوفيتي على اتفاقية تحظر الأسلحة النووية من الفضاء الخارجي. وكانت وبريطانيا العظمى وعشرات الدول الأخرى قد وقّعت و/أو صادقت على المعاهدة".وبحسب الموقع، "في 19 أيار 2016، اختفت طائرة مصر للطيران رقم 804، وعلى متنها 66 راكبًا وطاقمًا، متجهة من ، فوق ، واستغرق العثور على حطام الطائرة شهرًا. في البداية، ساد الاعتقاد بأن الحادث سببه عمل إرهابي، لكن السبب الحقيقي كُشف في العام التالي. بعد نقاش وتحقيق، نفت السلطات الادعاء المصري بالعثور على مواد متفجرة في البقايا، بل توصلت إلى أن حريقًا تسبب في سقوط الطائرة. وقد أدى اختفاء الطائرة، إلى جانب حادث إسقاط طائرة ركاب روسية فوق شبه قبل بضعة أشهر فقط، إلى تجدد المخاوف الأمنية من الإرهاب".وتابع الموقع، "في مثل هذا اليوم من العام 2018، تزوج الأمير هاري، أمير ، من الممثلة الأميركية ميغان ماركل، في القديس في قلعة وندسور (Windsor Castle)، وحضر الحفل نحو 600 ضيف، وشاهده ما يقرب من ملياري شخص حول العالم عبر شاشات التلفزيون. واعتبر الكثيرون آنذاك زواج الأمير هاري وميغان ماركل، المطلّقة ومن عرق مختلف، دليلاً على دخول العائلة المالكة عصراً حديثاً جديداً ومتكاملاً. وبعد مرور عام تقريبًا على زواجهما، رُزق الزوجان بمولودهما الأول، آرتشي، في 6 أيار 2019. وأنجبت ميغان ابنتهما، ليليبت، في 4 حزيران 2021".