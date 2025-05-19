في آخر معاقلها غرب الخرطوم.. الجيش يحاصر "الدعم السريع"

وسّع الجيش السوداني دائرة تحركاته لمحاصرة وتضييق الخناق على في آخر معاقلها داخل بمنطقة صالحة جنوب أم درمان غرب العاصمة.

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وتفرض قوات الجيش بتشكيلاتها المتعددة والقوات المساندة الأخرى حالياً حصاراً مستمراً من اتجاهات مختلفة على جيوب وارتكازات الدعم السريع في المنطقة، بحسب مراسل العربية/الحدث.



أتى ذلك في ظل توقعات بمعارك شرسة يشهدها المحور الجنوب للمدينة مع تقدم قوات الجيش واستهدافها لمواقع داخل محور صالحة بالمدفعية، الاثنين.





في موازاة ذلك دخلت في الجزء الجنوبي من البلاد في سياق العمليات العسكرية خاصة في محور منطقة الدِبيبات وما حولها بعد إحراز الجيش تقدماً في هذا النطاق.



إلى ذلك علمت العربية/الحدث أن ظروفاً إنسانية بالغة التعقيد يواجهها الآلاف من نازحي مدينة النهود بولاية بعد اجتياحها من قبل الدعم السريع مؤخراً.



ووفق متابعات العربية/الحدث فإن نسبة كبيرة من منتشرين في مناطق مختلفة داخل الولاية دون أي معينات غذائية وإيوائية وسط مناشدات بضرورة التدخل لإنقاذ الموقف الإنساني هناك.



في الأثناء يعاني النازحون والمشردون في منطقة مُنعم غرب مدينة النهود التي تم نهبها وإفقارها أوضاعاً مأساوية وندرة في المياه والخدمات الصحية حيث تعيش أغلب الأسر في العراء والمدارس مع استمرار تدفقات موجات النازحين.