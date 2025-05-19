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عربي-دولي
في آخر معاقلها غرب الخرطوم.. الجيش يحاصر "الدعم السريع"
Lebanon 24
19-05-2025
|
03:59
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وسّع الجيش السوداني دائرة تحركاته لمحاصرة وتضييق الخناق على
قوات الدعم السريع
في آخر معاقلها داخل
ولاية الخرطوم
بمنطقة صالحة جنوب أم درمان غرب العاصمة.
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وتفرض قوات الجيش بتشكيلاتها المتعددة والقوات المساندة الأخرى حالياً حصاراً مستمراً من اتجاهات مختلفة على جيوب وارتكازات الدعم السريع في المنطقة، بحسب مراسل العربية/الحدث.
أتى ذلك في ظل توقعات بمعارك شرسة يشهدها المحور الجنوب للمدينة مع تقدم قوات الجيش واستهدافها لمواقع داخل محور صالحة بالمدفعية،
صباح اليوم
الاثنين.
جنوب كردفان
في موازاة ذلك دخلت
ولاية جنوب كردفان
في الجزء الجنوبي من البلاد في سياق العمليات العسكرية خاصة في محور منطقة الدِبيبات وما حولها بعد إحراز الجيش تقدماً في هذا النطاق.
إلى ذلك علمت العربية/الحدث أن ظروفاً إنسانية بالغة التعقيد يواجهها الآلاف من نازحي مدينة النهود بولاية
غرب كردفان
بعد اجتياحها من قبل الدعم السريع مؤخراً.
ووفق متابعات العربية/الحدث فإن نسبة كبيرة من
النازحين
منتشرين في مناطق مختلفة داخل الولاية دون أي معينات غذائية وإيوائية وسط مناشدات بضرورة التدخل لإنقاذ الموقف الإنساني هناك.
في الأثناء يعاني النازحون والمشردون في منطقة مُنعم
ريفي
غرب مدينة النهود التي تم نهبها وإفقارها أوضاعاً مأساوية وندرة في المياه والخدمات الصحية حيث تعيش أغلب الأسر في العراء والمدارس مع استمرار تدفقات موجات النازحين.
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