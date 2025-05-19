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عربي-دولي

في ليبيا .. دعوات لتشكيل حكومة جديدة تتصاعد

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:50
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جدد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أسامة حمّاد، أمس الأحد الدعوة إلى استعداده لإطلاق حوار "شجاع ومسؤول بين كافة الأطراف يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة".
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فيما شهدت العاصمة الليبية مجددا تظاهرات ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد أيام من التوترات التي شهدتها المدينة.
ما سلط الأضواء على وضع حكومة طرابلس، لاسيما وسط استقالات عدد من الوزراء.

وأفادت معلومات العربية/الحدث بأن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي استقال رسمياً، بالإضافة إلى وزير الإسكان أبوبكر الغاوي.

كما قدم وزير الاقتصاد محمد الحويج استقالته، وفق ما نقلت سابقا وكالة رويترز.

كذلك استقال وزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزير الصحة المكلّف محمد الغوج.
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