في ليبيا .. دعوات لتشكيل حكومة جديدة تتصاعد

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فيما شهدت العاصمة مجددا تظاهرات ضد ، بعد أيام من التوترات التي شهدتها المدينة. جدد رئيس الحكومة المكلفة من ، أسامة حمّاد، أمس الأحد الدعوة إلى استعداده لإطلاق حوار "شجاع ومسؤول بين كافة الأطراف يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة".فيما شهدت العاصمة مجددا تظاهرات ضد ، بعد أيام من التوترات التي شهدتها المدينة.

ما سلط الأضواء على وضع حكومة ، لاسيما وسط استقالات عدد من الوزراء.



وأفادت معلومات العربية/الحدث بأن وزير الحكم المحلي التومي استقال رسمياً، بالإضافة إلى وزير الإسكان أبوبكر .



كما قدم استقالته، وفق ما نقلت سابقا وكالة .



كذلك الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس الوزراء ، ووزير الصحة المكلّف محمد الغوج.