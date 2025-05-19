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عربي-دولي

اتهامات من ترامب الى هاريس.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:15
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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيطالب بتحقيق شامل في دفع منافسته الرئاسية السابقة كامالا هاريس أموالاً لمشاهير من أجل دعمها في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في تشرين الثاني من العام الماضي.
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وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الاثنين، متسائلا: "كم دفعت كامالا هاريس لبروس سبرينغستين مقابل أدائه الضعيف خلال حملتها الرئاسية؟ لماذا قبل هذا المبلغ إذا كان معجبًا بها إلى هذا الحد؟ أليس هذا مساهمة كبيرة وغير قانونية في الحملة؟".

بيونسيه وأوبرا وبونو
كما طرح نفس التساؤلات عن ماذا بيونسيه، وأوبرا وينفري وبونو

إلى ذلك، شدد على أنه "لا يُسمح للمرشحين بدفع ثمن لمؤيديهم"، معتبراً أن هذا ما فعلته هاريس تحت ستار إقامة فعاليات ترفيهية، مؤكدا أن هذا التصرف غير قانوني.
ورأى أن تلك الطريقة "فاسدة وغير قانونية لاستغلال نظام فاسد".

وكان العديد من المشاهير ظهروا بشكل بارز خلال المؤتمرات الوطنية للحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي. إذ عقدت الممثلة كيري واشنطن والممثل توني جولدوين اجتماعا مفاجئا على مسرح المؤتمر الوطني الديمقراطي، وأعلنا دعمهما هاريس.
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