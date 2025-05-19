اتهامات من ترامب الى هاريس.. هذه تفاصيلها

أكد الرئيس الأميركي، ، أنه سيطالب بتحقيق شامل في دفع منافسته الرئاسية السابقة أموالاً لمشاهير من أجل دعمها في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في تشرين الثاني من العام الماضي.

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وكتب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الاثنين، متسائلا: "كم دفعت لبروس سبرينغستين مقابل أدائه الضعيف خلال حملتها الرئاسية؟ لماذا قبل هذا المبلغ إذا كان معجبًا بها إلى هذا الحد؟ أليس هذا مساهمة كبيرة وغير قانونية في الحملة؟".



وأوبرا وبونو

كما طرح نفس التساؤلات عن ماذا بيونسيه، وأوبرا وينفري وبونو



إلى ذلك، شدد على أنه "لا يُسمح للمرشحين بدفع ثمن لمؤيديهم"، معتبراً أن هذا ما فعلته هاريس تحت ستار إقامة فعاليات ترفيهية، مؤكدا أن هذا التصرف غير قانوني.

ورأى أن تلك الطريقة "فاسدة وغير قانونية لاستغلال نظام فاسد".



وكان العديد من المشاهير ظهروا بشكل بارز خلال المؤتمرات الوطنية للحزبين والديمقراطي العام الماضي. إذ عقدت الممثلة والممثل جولدوين اجتماعا مفاجئا على مسرح ، وأعلنا دعمهما هاريس.