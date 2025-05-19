Advertisement

عربي-دولي

سرقة غير مسبوقة.. رئيسة جامعة تفقد ملايين الدولارات من منزلها

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1362663-638832505072139695.jpeg
Doc-P-1362663-638832505072139695.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) في مصر نوال الدجوي، لواقعة سرقة كبيرة من منزلها الكائن في مدينة "السادس من أكتوبر" في محافظة الجيزة.
Advertisement
 
وأفادت البلاغات الأمنية بأن المسروقات شملت مبالغ نقدية ضخمة ومشغولات ذهبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمفقودات نحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار أميركي و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراماً من الذهب.

وتحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت حملة تحقيقات موسعة لكشف ظروف الواقعة وملابساتها. ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بهوية الجناة أو كيفية تنفيذهم للسرقة، كما لم تُحدد ما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على تورط أشخاص على صلة بالمجني عليها. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
الأمين العام لجامعة الدول العربية: العمليات الإسرائيلية في غزة مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية
lebanon 24
19/05/2025 18:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: جامعة هارفارد قد تفقد إعفاءها الضريبي وتُعامل ككيان سياسي
lebanon 24
19/05/2025 18:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: وزارة التعليم أبلغت جامعة هارفارد بتجميد مليارات الدولارات من تمويل المنح البحثية
lebanon 24
19/05/2025 18:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التعليم الأميركية: جامعة هارفارد تتلقّى مليارات الدولارات من سخاء دافعي الضرائب سنوياً
lebanon 24
19/05/2025 18:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2025-05-19
11:00 | 2025-05-19
10:55 | 2025-05-19
10:45 | 2025-05-19
10:30 | 2025-05-19
10:27 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24