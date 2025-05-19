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عربي-دولي
سرقة غير مسبوقة.. رئيسة جامعة تفقد ملايين الدولارات من منزلها
Lebanon 24
19-05-2025
|
04:14
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تعرضت رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) في مصر نوال الدجوي، لواقعة سرقة كبيرة من منزلها الكائن في مدينة "السادس من أكتوبر" في محافظة
الجيزة
.
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وأفادت البلاغات الأمنية بأن المسروقات شملت مبالغ نقدية ضخمة ومشغولات ذهبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمفقودات نحو 50 مليون جنيه
مصري
و3 ملايين دولار أميركي و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراماً من
الذهب
.
وتحركت
الأجهزة الأمنية
فور تلقيها البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت حملة تحقيقات موسعة لكشف ظروف الواقعة وملابساتها. ولم تعلن
الجهات الرسمية
حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بهوية الجناة أو كيفية تنفيذهم للسرقة، كما لم تُحدد ما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على تورط أشخاص على صلة بالمجني عليها. (روسيا اليوم)
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