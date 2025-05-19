نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في طريقه للسيطرة على كامل قطاع غزة

مع استمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع المفاوضات، أعلن رئيس الحكومة ، أن الجيش في طريقه للسيطرة على كل مناطق .

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وأضاف أن القوات الإسرائيلية بعد توسيع العملية باتت في طريقها للسيطرة على كل مناطق القطاع المحاصر، وفقاً لوكالة "فرانس برس".أما عن عملية حينما دخلت قوة إسرائيلية خاصة لتنفيذ مهمة إخراج أسرى إسرائيليين، فأكد أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمله.كما شدد على أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل تلك العملية.واعتبر أن من الضروري عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة حتى لا تفقد الدعم، وأيضاً "لأسباب دبلوماسية" ، وفق زعمه. (العربية)