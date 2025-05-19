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نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في طريقه للسيطرة على كامل قطاع غزة

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:38
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مع استمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع المفاوضات، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي في طريقه للسيطرة على كل مناطق قطاع غزة.
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وأضاف أن القوات الإسرائيلية بعد توسيع العملية باتت في طريقها للسيطرة على كل مناطق القطاع المحاصر، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

أما عن عملية خان يونس حينما دخلت قوة إسرائيلية خاصة لتنفيذ مهمة إخراج أسرى إسرائيليين، فأكد أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمله.

كما شدد على أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل تلك العملية.

واعتبر نتنياهو أن من الضروري عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة حتى لا تفقد إسرائيل الدعم، وأيضاً "لأسباب دبلوماسية" ، وفق زعمه. (العربية) 
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