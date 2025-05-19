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92% من المنازل في غزة دمرت أو تضررت.. هذا ما أعلنته الأونروا

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:50
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الإثنين، أن 92 بالمئة من المنازل في غزة دمرت أو تضررت.
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وقالت "الأونروا" في منشور على صفحتها بمنصة "فيسبوك" إن "العائلات في غزة تواجه دمارا لا يمكن تصوره".

وتابعت: "وفقا لمجموعة الحماية، تضررت أو دمرت 92 بالمئة من المنازل".

وأشارت إلى أنه "تم تشريد عدد لا يحصى من الناس عدة مرات، والمأوى نادر"، لافتة إلى أن الوكالة "لاتزال على أرض الواقع، تقدم معونة بالغة الأهمية".

وشددت "الأونروا" على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.(سكاي نيوز)
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