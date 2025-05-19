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عربي-دولي

تنشط في غزة وارتدت "ملابس نسائية".. ما هي "القوات الخاصة"؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:00
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مؤخراً، تحدثت تقارير عن أن قوة إسرائيلية خاصة دخلت إلى خان يونس في غزة لتنفيذ مهمة إخراج أسرى إسرائيليين من هناك.
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التقارير قالت إن تلك القوة الخاصة التي كانت متنكرة بزي نسائي وتحمل حقائب نازحين، حاولت أن تعتقل مسؤولاً في كتائب القسام فور ورود معلومات استخباراتية بخروجه من الأنفاق مع احتمال وجود أسرى كان هناك هدف لإخراجهم.
 
 
ما تبين لاحقاً هو أنه لا يوجد أسرى، فانسحبت القوة بعد العملية بدون أن تتضح نتائجها بدقة.
 
ما قيلَ بشأن تلك العملية يفتح الباب أمام الحديث عما يُسمى بـ"القوات الخاصة".. فماذا يعني هذا المصطلح وما هي مهام تلك القوات؟
 
 
- القوات الخاصة (Special Operations Forces - SOF) هي وحدات عسكرية نخبوية مُختارة بعناية، مُنظمة، ومُدربة على تنفيذ عمليات عسكرية غير تقليدية تتطلب مهارات عالية، مرونة تكتيكية، وسرية تامة.
 
 
- تُستخدم هذه القوات في مهام لا يمكن للقوات التقليدية تنفيذها دون تحمل مخاطر كبيرة، وتشمل عملياتها مجموعة واسعة من الأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي أو العملياتي.
 
- تتضمن مهام القوات الخاصة مجموعة متنوعة من العمليات، منها:

1- العمل المباشر (Direct Action): تنفيذ هجمات دقيقة وسريعة ضد أهداف محددة، مثل تدمير منشآت حساسة أو تصفية أهداف عالية القيمة.

2- الاستطلاع الخاص (Special Reconnaissance): جمع معلومات استخباراتية في مناطق يصعب الوصول إليها، غالبًا خلف خطوط العدو.

3- المساعدة العسكرية (Military Assistance): تدريب وتوجيه ودعم القوات المحلية أو الحليفة لتعزيز قدراتها.

4- مكافحة الإرهاب: تنفيذ عمليات ضد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تحرير الرهائن وتفكيك الشبكات الإرهابية.

5- العمليات النفسية والحرب غير التقليدية: التأثير على معنويات العدو ودعم حركات التمرد أو المقاومة.

تُنفذ هذه المهام غالباً في بيئات معادية أو غير مستقرة، مما يتطلب من القوات الخاصة التكيف والابتكار والاعتماد على الذات.

الخصائص المميزة للقوات الخاصة
 
1- الاختيار الصارم: يتم اختيار أفراد القوات الخاصة بعناية فائقة، مع التركيز على القدرات البدنية والعقلية والنفسية.

2- التدريب المتقدم: يخضع الأفراد لتدريبات مكثفة تشمل تقنيات القتال القريب، التسلل، استخدام الأسلحة المتقدمة، واللغات الأجنبية.

3- المرونة والتكيف: قادرة على العمل في مختلف البيئات، من الصحارى إلى المناطق الحضرية، ومن البحر إلى الجبال.

4- العمل ضمن فرق صغيرة: تُنفذ العمليات غالباً بواسطة فرق صغيرة تتمتع بقدرة عالية على اتخاذ القرار والتنفيذ السريع. 
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