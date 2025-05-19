مقتل 3 أشخاص في موقع أثري.. ضربتهم صاعقة!

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأُصيب عدد آخر جراء تعرضهم لصاعقة برق أثناء زيارتهم لمجمع معابد أنجكور وات الشهير في كمبوديا.



وكان الضحايا يحاولون الاحتماء قرب المعبد في الموقع المُدرج ضمن قائمة للتراث العالمي، عندما ضربتهم صاعقة البرق. (العربية)