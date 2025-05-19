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عربي-دولي

مقتل 3 أشخاص في موقع أثري.. ضربتهم صاعقة!

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:43
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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأُصيب عدد آخر جراء تعرضهم لصاعقة برق أثناء زيارتهم لمجمع معابد أنجكور وات الشهير في كمبوديا.

وكان الضحايا يحاولون الاحتماء قرب المعبد الرئيسي في الموقع المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عندما ضربتهم صاعقة البرق. (العربية)
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