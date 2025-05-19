"هجوم غير مسبوق"... إسرائيل تُوجّه إنذاراً عاجلاً إلى سكان غزة

#عاجل ‼️ الى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان
⭕️جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يشن هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة
⭕️عليكم الأخلاء فوراً غرباً الى منطقة المواصي⭕️
⭕️من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خانيونس منطقة قتال خطيرة
⭕️المنظمات الإرهابية جلبت… pic.twitter.com/1yqOLDVTKK
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2025
#عاجل ‼️ الى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان
⭕️جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يشن هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة
⭕️عليكم الأخلاء فوراً غرباً الى منطقة المواصي⭕️
⭕️من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خانيونس منطقة قتال خطيرة
⭕️المنظمات الإرهابية جلبت… pic.twitter.com/1yqOLDVTKK