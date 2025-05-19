"هجوم غير مسبوق"... إسرائيل تُوجّه إنذاراً عاجلاً إلى سكان غزة

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً إلى سكان محافظة ، بني سهيلا وعبسان.

وقال أدرعي: "الجيش سوف يشنّ هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات "المنظمات الإرهابية" في هذه المنطقة".

وأضاف: "عليكم الإخلاء فوراً غرباً الى منطقة المواصي، من هذه اللحظة، ستُعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".