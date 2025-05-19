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عربي-دولي

"هجوم غير مسبوق"... إسرائيل تُوجّه إنذاراً عاجلاً إلى سكان غزة

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:59
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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً إلى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان.
 
 
وقال أدرعي: "الجيش الإسرائيلي سوف يشنّ هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات "المنظمات الإرهابية" في هذه المنطقة".
 
 
وأضاف: "عليكم الإخلاء فوراً غرباً الى منطقة المواصي، من هذه اللحظة، ستُعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".
 
 
 
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