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عربي-دولي

بعد نفوق دواجن... توضيح من السلطات المصرية

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:27
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كشفت السلطات المصرية حقيقة ما تردد عن نفوق الدواجن نتيجة نقص التحصينات وانتشار أوبئة جديدة وظهور متحورات وبائية.
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وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن، مشيرًا إلى أن نسب النفوق بمزارع الدواجن في الحدود الطبيعية.


وأكد المركز أن كافة التحصينات متوفرة من دون أي عجز، من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بكافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى استمرار حملات الترصد الوبائي على مستوى الجمهورية، سواء على مزارع الدواجن أو أسواق بيعها، كإجراء احترازي لرصد أي أمراض وبائية. (العربية)
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