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عربي-دولي

تحذير عالمي: الجوع يهدد 2 مليون نسمة في غزة!

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:44
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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث يوجد "مليونا شخص يتضورون جوعاً" هناك.
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وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء بالمنظمة في جنيف: "يتزايد خطر المجاعة في غزة، بسبب المنع المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية" بينما هناك "أطنان من الطعام عالقة عند الحدود على بعد دقائق فقط".

ومساء الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول بعض المواد الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية برية جديدة موسعة في القطاع.

إجراءات ضد حماس
 
ولاحقاً أعلن مكتب نتنياهو عن السماح بدخول كمية من المساعدات، مؤكدا أن إجراءاتٍ ستتخذ لمنع حماس من السيطرة على توزيع المعونات، وضمان عدم وصولها إلى مقاتليها.

ويُفترض أن تستمر خطة إدخال المساعدات التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، بشكل مؤقت، حتى تبدأ شركة أمنية أميركية في 24 أيار الإشراف على توزيعها في مناطق إنسانية مُحددة في القطاع، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل منعت دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار الماضي، بهدف الضغط على حركة حماس في المفاوضات، ودفعها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لديها، من دون التزام واضح بوقف الحرب بشكل كامل. (العربية نت)

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