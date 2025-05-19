تحذير عالمي: الجوع يهدد 2 مليون نسمة في غزة!

حذر لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من خطر المجاعة في ، حيث يوجد "مليونا شخص يتضورون جوعاً" هناك.

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وقال غبرييسوس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء بالمنظمة في : "يتزايد خطر المجاعة في غزة، بسبب المنع المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية" بينما هناك "أطنان من الطعام عالقة عند الحدود على بعد دقائق فقط".



ومساء الأحد، أعلن السماح بدخول بعض المواد الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية برية جديدة موسعة في القطاع.



إجراءات ضد

ولاحقاً أعلن عن السماح بدخول كمية من المساعدات، مؤكدا أن إجراءاتٍ ستتخذ لمنع حماس من السيطرة على توزيع المعونات، وضمان عدم وصولها إلى مقاتليها.



ويُفترض أن تستمر خطة إدخال المساعدات التي وضعتها الحكومة ، بشكل مؤقت، حتى تبدأ شركة أمنية أميركية في 24 أيار الإشراف على توزيعها في مناطق إنسانية مُحددة في القطاع، وفق الصحيفة الإسرائيلية.



يذكر أن منعت دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار الماضي، بهدف الضغط على حركة حماس في المفاوضات، ودفعها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لديها، من دون واضح بوقف الحرب بشكل كامل. (العربية نت)