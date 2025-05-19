السيسي مستقبلاً عون: للتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من دون انتقائية

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قال إن بلاده تواصل مساعيها المكثفة واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع نحو انسحاب فوري غير مشروط من كامل الأراضي .وطالب ، خلال استقباله عون في ، باحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار رقم 1701 من دون انتقائية، بما يضمن تمكين من بسط سيادتها على أراضيها، وتعزيز دور في فرض نفوذه جنوب .وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع عون: "جددنا التأكيد على موقف مصر ولبنان الراسخ والداعم للقضية ، مع رفض أي محاولات تهجير للفلسطينيين، أو تصفية قضيتهم العادلة".ودعا إلى حشد الجهود الدولية والموارد، لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها، وتمكين من العودة إلى القطاع، والعمل على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها ، كون هذا المسار هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.