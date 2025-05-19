ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون في اللاذقية

أعلنت السلطات عن ضبط أكثر من 4 ملايين قرص كبتاغون معدّة للتهريب في .

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وقالت : "تمّ ضبط أكثر من 4 ملايين قرص كبتاغون، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك ". (الامارات 24)