Advertisement

عربي-دولي

طفل يسقط من الطابق الـ15 ويعيش.. باحثة تكشف "سبب النجاة"!

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1362748-638832604201586288.jpg
Doc-P-1362748-638832604201586288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكلت نجاة طفلٍ في الثانية من عمره سقط من الطابق الـ15، لغزاً للكثيرين في ولاية ماريلاند الأميركية الأسبوع الماضي.
 
 
Advertisement
وسقط الطفل من شرفة خارجية في مقاطعة مونتغمري بولاية ماريلاند ما أثار نقاشاً عن كيفية نجاته وأثار العديد من التساؤلات.

وقالت الشرطة إنهم عالجوا الصبي ونقلوه إلى مستشفى قريب مصابا بجروح، بما في ذلك كسر في الساق وإصابات داخلية متعددة.

كيف نجا؟
 
لفهم كيفية نجاة الطفل رغم الارتفاع الشاهق الذي سقط منه، أوضحت أنيت هوسوي، أستاذة الفيزياء والهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن وزن الصبي الخفيف ومكان هبوطه ساعداه.

وأضافت: "امتصت تلك الشجيرة التي سقط عليها الكثير من الطاقة لهذا الطفل، فسارت الأمور في صالحه"، وفق ما نقل موقع "واشنطن بوست".

وقالت هوسوي إن الصيغة الأساسية التي تُشير إلى أن القوة تساوي الكتلة مضروبة في التسارع تُعطي ميزة للأطفال الصغار.
 
كذلك، أشارت إلى ضرورة موازنة ذلك بقوة سقوط الشخص ضد الغلاف الجوي وهي أكبر للبالغين، وتُحسب بضرب "ثابت السحب" في مربع سرعتهم.

ومن العوامل المهمة السرعة النهائية، أو أقصى سرعة يصل إليها الشخص عند السقوط من مسافة بعيدة.

وأوضحت أن الـ15 طابقا لم يكن كافياً للطفل للوصول إلى سرعته النهائية، وكان يسقط بسرعة تقريبية تُقدر بـ 40 ميلا في الساعة عند وصوله إلى الشجيرة في الأسفل، مقارنةً بسرعة تقارب 60 ميلًا في الساعة لشخص بالغ. (العربية نت)
مواضيع ذات صلة
وفاة طفلة سقطت من الطابق الثاني في مصر
lebanon 24
19/05/2025 18:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطت من الطابق الرابع.. بطلة مسلسل "العميل" السورية تروي كيف نجت من الموت (فيديو)
lebanon 24
19/05/2025 18:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
طرح "مفاجئ" عن سلاح "الحزب".. باحث إسرائيلي يكشفه
lebanon 24
19/05/2025 18:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء يعرقل ما أمر به ترامب بشأن الباحث الهندي المتهم بدعم "حماس"
lebanon 24
19/05/2025 18:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2025-05-19
11:00 | 2025-05-19
10:55 | 2025-05-19
10:45 | 2025-05-19
10:30 | 2025-05-19
10:27 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24