نائب ترامب يتراجع عن زيارة إسرائيل... ومسؤول أميركي رفيع يكشف السبب

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قال مسؤول أميركي رفيع إن الأميركي اتخذ قرار عدم زيارة لأنه لا يريد أن تُفسَّر زيارته على أنها دعم من لتوسيع العملية العسكرية للجيش في غزة، في وقت تضغط فيه للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في القطاع.ونقل موقع "واللا" عن المصدر قوله إن نائب الرئيس الأميركي كان يفكر في زيارة إسرائيل، يوم الثلاثاء، لكنه تراجع عن الفكرة بسبب حجم الدمار الذي تسببت فيه العملية العسكرية في غزة.وأوضح أن القرار لا يُعتبر خطوة للضغط العلني على إسرائيل، مشيرًا إلى أن برّر رسميًا إلغاء الزيارة بـ"أسباب لوجستية".