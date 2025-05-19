حادث تسلل غريب... سائح كوري يحاول السباحة من سيناء إلى إيلات

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كشفت القناة الـ 12 عن حادث تسلل غريب من نوعه من إلى إيلات لسائح تم رفض دخوله إلى البلاد.وقالت "ماكو" إن السائح الكوري حاول السباحة إلي مدينة إيلات عبر مصر، ووصفت الحادث بالغريب.وتحت عنوان "لم نر شيئا كهذا من قبل"، قال تقرير القناة إن السائح الكوري، كان قد حاول دخول قبل نحو شهر وتم رفض طلبه، ووصل إلى سيناء هذا الأسبوع وحاول السباحة عبر باتجاه إيلات، وألقت البحري القبض عليه، وتم تحويله إلى إدارة تنفيذ الأحكام الخاصة بالأجانب.وأوضحت القناة العبرية أنه تم رصد أجنبي كوري هذا الأسبوع وهو يحاول التسلل إلى إسرائيل سباحة عبر معبر طابا الحدودي.وأظهر التحقيق الأولي أن الأمر يتعلق بأجنبي حاول دخول إسرائيل في أبريل 2025 وتم منعه من الدخول، وبعد شهر حاول حظه بالسباحة نحو إسرائيل، حيث بدأ السباحة من ، على بعد حوالي 2 كم باتجاه ، وتم القبض عليه.