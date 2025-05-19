Advertisement

عربي-دولي

وحدة إسرائيلية تسللت ببطانيات النازحين لاخراج الرهائن.. وصور توثق

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1362764-638832628106903691.PNG
Doc-P-1362764-638832628106903691.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد درامي جديد من فصول الحرب الدائرة في قطاع غزة، كشفت صور ومقاطع متداولة عبر وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عن محاولة إسرائيلية خاصة للتسلل إلى قلب مدينة خان يونس، متنكرة في زي مدني لإخراج رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس.
Advertisement

وأظهرت المشاهد حقيبة مغطاة ببطانيات وملابس شخصية، أوحت للعيان بأنها تخص نازحين فارين من نيران الحرب، لكنها في الحقيقة كانت تحمل أسلحة وذخائر خبّأتها قوة إسرائيلية خاصة ضمن مهمة سرية. وبحسب ما أفادت مصادر لقناة العربية/الحدث، فإن القوة دخلت وسط خان يونس متخفية بزي نسائي، محملة بحقائب على هيئة أغراض نازحين.

وفق المعلومات الأولية، كانت المهمة تهدف إلى أمرين: محاولة إخراج رهائن إسرائيليين يُعتقد أنهم محتجزون داخل أنفاق تابعة لحركة حماس، واعتقال قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بعد ورود معلومات استخباراتية عن خروجه من الأنفاق.

لكن العملية، التي لم تُكشف تفاصيلها الكاملة حتى الآن، لم تؤد إلى تحرير أي رهينة، بحسب المصادر ذاتها، فيما انسحبت القوة الخاصة لاحقاً دون الإعلان عن نتائج دقيقة للمهمة.

وتأتي هذه العملية في سياق أوسع أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "عربات جدعون"، وهو تصعيد عسكري كبير في مختلف مناطق قطاع غزة. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن "القوات الإسرائيلية تدخل بقوة إلى غزة لتحقيق أهداف الحرب"، على حد تعبيره. (العربية)
 
حقيبة القوة الإسرائيلية مغطاة ببطانيات توحي بأنهم نازحون
 
حقيبة القوة الإسرائيلية مغطاة ببطانيات توحي بأنهم نازحون
مواضيع ذات صلة
مصدر إسرائيلي: العملية في خان يونس كانت لإخراج رهائن واختطاف قيادي في القسام
lebanon 24
19/05/2025 18:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كمين في غاليري سمعان ومداهمة في عكار.. وصورٌ توثق ما تم ضبطه
lebanon 24
19/05/2025 18:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24
داريا تحتفل بمجلسها البلدي الجديد: وحدة وثقة ومسؤولية
lebanon 24
19/05/2025 18:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مستعدّون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين إلى قراهم الآمنة ونسعى إلى ضبط الحدود ومنع التهريب
lebanon 24
19/05/2025 18:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2025-05-19
11:00 | 2025-05-19
10:55 | 2025-05-19
10:45 | 2025-05-19
10:30 | 2025-05-19
10:27 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24