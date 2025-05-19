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عربي-دولي

بسبب "مسائل أمنية".. نتنياهو يطلب مغادرة جلسة محاكمته مبكرا

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:14
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أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هيئة المحكمة، أثناء مثوله أمام المحكمة في تل أبيب، بأنه سيضطر إلى مغادرة الجلسة قبل انتهائها، بسبب أمر غير محدد يتعلق بشؤون الدولة.
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وأفاد نتنياهو أيضا بأنه سيضطر إلى اختصار شهادته مجددا خلال جلسة الغد، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى "مسائل أمنية" طارئة.

وطلبت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمن من نتنياهو محاولة تنسيق مسؤولياته الحكومية مع مواعيد المحكمة "قدر الإمكان"، لتفادي تعارض المهام.

ورد رئيس الوزراء قائلا: "أعداؤنا لا يتعاونون كثيرا في هذا الشأن".
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