أعلنت عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين باستهداف 3 آليات للجيش الإسرائيليّ في كمين مركب غرب شمال .

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وأشارت "القسام" في بيان، إلى أنّها استهدفت 3 آليات إسرائيليّة بعبوتيّ "شواظ" وقذيفة "تاندوم"، والاشتباك مع قوّة إسرائيليّة بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية. (روسيا اليوم)