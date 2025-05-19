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كمين لـ"القسام"... قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:12
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أعلنت كتائب القسام عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين باستهداف 3 آليات للجيش الإسرائيليّ في كمين مركب غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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وأشارت "القسام" في بيان، إلى أنّها استهدفت 3 آليات إسرائيليّة بعبوتيّ "شواظ" وقذيفة "تاندوم"، والاشتباك مع قوّة إسرائيليّة بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية. (روسيا اليوم)
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