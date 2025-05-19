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عربي-دولي

"مصر تستعد لمواجهة عسكرية ضد إسرائيل".. تقارير إسرائيلية تحذر

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:35
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، وفي مقدمتها القناة 14 العبرية، تقارير مثيرة للقلق تزعم أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل منذ أكثر من أربعة عقود، وتستعد لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية.
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ونقلت القناة عن الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إيلياهو ديكل، وهو أحد أبرز الخبراء في الشؤون المصرية، تحذيره من أن "اتفاقية السلام مع مصر تتآكل بشكل متسارع، ولم يبقَ فيها بند واحد لم يُنتهك أو يُتجاوز على أرض الواقع".

وأشار ديكل إلى ما اعتبره مؤشرات ميدانية مقلقة، من بينها تعزيز الجيش المصري لترسانته العسكرية، وإنشاء ثلاثة مطارات حربية في سيناء "خلافًا لما تنص عليه اتفاقية السلام". وأضاف: "ليس مجرد مطار عسكري، بل ثلاث مطارات في منطقة سيناء، وهذا يثير تساؤلات عن النوايا المصرية".

وفي مقابلة له عبر برنامج الصحفي عوديد منشيه، أكد ديكل أن تحليل صور الأقمار الصناعية الحديثة يكشف استعدادات عسكرية مصرية متواصلة، مضيفًا: "الجيش المصري يبدو وكأنه يستعد ليوم مواجهة مع الجيش الإسرائيلي".

كما تطرق إلى إنشاء ما يقارب 60 جسرًا ومعبراً على قناة السويس، معتبرًا أن هذا "يعكس توجهاً عسكرياً واستعداداً لوجستياً واضحاً، حتى وإن لم تكن الاتفاقية تمنع بناء الجسور".

من جهته، تساءل موقع "JDN" الإسرائيلي عما إذا كانت اتفاقية السلام مع مصر على وشك الانهيار، معتبرًا تصريحات ديكل بمثابة "جرس إنذار يجب التوقف عنده بجدية". (روسيا اليوم)
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