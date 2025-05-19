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عربي-دولي

بريطانيا استدعت السفير الإيرانيّ: يجب محاسبة طهران على أفعالها

Lebanon 24
19-05-2025 | 09:46
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أعلنت الحكومة البريطانية عن استدعاء السفير الإيراني علي موسوي بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في البلاد بموجب قانون الأمن القومي البريطاني.
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وقالت لندن في بيان: "حكومة المملكة المتحدة تؤكد بوضوح أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها". (العربية)
 
 
 
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