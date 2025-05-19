بريطانيا استدعت السفير الإيرانيّ: يجب محاسبة طهران على أفعالها

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أعلنت الحكومة عن استدعاء علي بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في البلاد بموجب .وقالت في بيان: "حكومة المتحدة تؤكد بوضوح أن حماية تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة أفعالها". (العربية)