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بايدن ينشر أول صورة له بعد إعلان إصابته بالسرطان.. شاهدوها

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:05
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نشر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، اليوم الاثنين، أول صورة له منذ إعلان إصابته بالسرطان.
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وفي منشور على منصة X للتواصل الاجتماعي، شكر بايدن كل من قدم له الدعم.
 

 
وكان فريق بايدن أعلن عن تشخيصه بنوع عدواني من سرطان البروستات، ما أثار تساؤلات حول حالته الصحية ومستقبل علاجه.

وتم تشخيص حالة بايدن البالغ من العمر 82 عاما رسميا يوم الجمعة، حيث منحه الأطباء درجة "غليسون 9"، وهي درجة تشير إلى أن السرطان شديد العدوانية. كما أن الورم يصنف ضمن "مجموعة الدرجة 5"، ما يعني أن احتمالية انتشاره سريعا مرتفعة. وقد أكد الأطباء أن الخلايا السرطانية انتشرت بالفعل إلى عظامه، ما يجعل الحالة متقدمة.  

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