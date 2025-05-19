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عربي-دولي

بسبب أزمة مالية حادة.. هذا ما فعلته منظمة الصحة العالمية بموظفيها

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:27
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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطة لإعادة هيكلتها تشمل تقليص عدد موظفيها وخفض عدد إداراتها من 76 إلى 34، في محاولة لمواجهة أزمة مالية خانقة تهدد استمراريتها.
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وخلال افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للصحة، كشف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، ضمن إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.

وتوقّع غيبرييسوس أن تواجه المنظمة عجزًا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار خلال العامين المقبلين، رغم سياسات التقشف التي تم اتباعها سابقًا.

وتأتي هذه الأزمة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، في خطوة ربطتها الإدارة الأميركية الجديدة بضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، لا سيما في ظل اعتمادها الكبير على التمويل الأميركي.

وحذر المدير العام من التداعيات الخطيرة لتوقف الدعم المالي الأميركي، مشيرًا إلى أنه أدى إلى تعليق خدمات علاجية في أكثر من 70 دولة، وإغلاق مراكز صحية، وفقدان العديد من العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، مما أجبر المرضى على تحمّل تكاليف العلاج بأنفسهم. (روسيا اليوم)
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