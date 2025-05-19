بسبب أزمة مالية حادة.. هذا ما فعلته منظمة الصحة العالمية بموظفيها

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أعلنت عن خطة لإعادة هيكلتها تشمل تقليص عدد موظفيها وخفض عدد إداراتها من 76 إلى 34، في محاولة لمواجهة أزمة مالية خانقة تهدد استمراريتها.وخلال افتتاح الـ78 للجمعية العامة للصحة، كشف غيبرييسوس عن تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، ضمن إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.وتوقّع غيبرييسوس أن تواجه المنظمة عجزًا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار خلال العامين المقبلين، رغم سياسات التقشف التي تم اتباعها سابقًا.وتأتي هذه الأزمة في أعقاب انسحاب من المنظمة، في خطوة ربطتها الجديدة بضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، لا سيما في ظل اعتمادها الكبير على التمويل الأميركي.وحذر من التداعيات الخطيرة لتوقف الدعم المالي الأميركي، مشيرًا إلى أنه أدى إلى تعليق خدمات في أكثر من 70 دولة، وإغلاق مراكز صحية، وفقدان العديد من العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، مما أجبر المرضى على تحمّل تكاليف العلاج بأنفسهم. (روسيا اليوم)