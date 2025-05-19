21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب أزمة مالية حادة.. هذا ما فعلته منظمة الصحة العالمية بموظفيها
Lebanon 24
19-05-2025
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
منظمة الصحة العالمية
عن خطة لإعادة هيكلتها تشمل تقليص عدد موظفيها وخفض عدد إداراتها من 76 إلى 34، في محاولة لمواجهة أزمة مالية خانقة تهدد استمراريتها.
Advertisement
وخلال افتتاح
الدورة
الـ78 للجمعية العامة للصحة، كشف
المدير العام للمنظمة
تيدروس أدهانوم
غيبرييسوس عن تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، ضمن إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.
وتوقّع غيبرييسوس أن تواجه المنظمة عجزًا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار خلال العامين المقبلين، رغم سياسات التقشف التي تم اتباعها سابقًا.
وتأتي هذه الأزمة في أعقاب انسحاب
الولايات المتحدة
من المنظمة، في خطوة ربطتها
الإدارة الأميركية
الجديدة بضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، لا سيما في ظل اعتمادها الكبير على التمويل الأميركي.
وحذر
المدير العام
من التداعيات الخطيرة لتوقف الدعم المالي الأميركي، مشيرًا إلى أنه أدى إلى تعليق خدمات
علاجية
في أكثر من 70 دولة، وإغلاق مراكز صحية، وفقدان العديد من العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، مما أجبر المرضى على تحمّل تكاليف العلاج بأنفسهم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: نشدد على ضرورة إنهاء المنع الإسرائيلي للمساعدات إلى غزة
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: نشدد على ضرورة إنهاء المنع الإسرائيلي للمساعدات إلى غزة
19/05/2025 21:14:57
19/05/2025 21:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 40% من السودانيين يحتاجون لمساعدة صحية عاجلة
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 40% من السودانيين يحتاجون لمساعدة صحية عاجلة
19/05/2025 21:14:57
19/05/2025 21:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: السكان في قطاع غزة غير قادرين على الحصول على مياه نظيفة
Lebanon 24
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: السكان في قطاع غزة غير قادرين على الحصول على مياه نظيفة
19/05/2025 21:14:57
19/05/2025 21:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: خطر سوء التغذية والأمراض يتزايد في قطاع غزة
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: خطر سوء التغذية والأمراض يتزايد في قطاع غزة
19/05/2025 21:14:57
19/05/2025 21:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لن نخضع"... هذا ما أعلنه الرئيس الإيراني عن "السلاح النووي"!
Lebanon 24
"لن نخضع"... هذا ما أعلنه الرئيس الإيراني عن "السلاح النووي"!
13:59 | 2025-05-19
19/05/2025 01:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذه ليست حربنا"... مسؤول أميركي يهاجم روسيا!
Lebanon 24
"هذه ليست حربنا"... مسؤول أميركي يهاجم روسيا!
13:47 | 2025-05-19
19/05/2025 01:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة طيران أوروبية توقف رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر
Lebanon 24
شركة طيران أوروبية توقف رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر
13:40 | 2025-05-19
19/05/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سماح إسرائيل... دخول أول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
بعد سماح إسرائيل... دخول أول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة
13:22 | 2025-05-19
19/05/2025 01:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: المكالمة مع ترامب كانت صريحة
Lebanon 24
بوتين: المكالمة مع ترامب كانت صريحة
13:15 | 2025-05-19
19/05/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
06:13 | 2025-05-19
19/05/2025 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
10:17 | 2025-05-19
19/05/2025 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
00:33 | 2025-05-19
19/05/2025 12:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
04:23 | 2025-05-19
19/05/2025 04:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:59 | 2025-05-19
"لن نخضع"... هذا ما أعلنه الرئيس الإيراني عن "السلاح النووي"!
13:47 | 2025-05-19
"هذه ليست حربنا"... مسؤول أميركي يهاجم روسيا!
13:40 | 2025-05-19
شركة طيران أوروبية توقف رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر
13:22 | 2025-05-19
بعد سماح إسرائيل... دخول أول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة
13:15 | 2025-05-19
بوتين: المكالمة مع ترامب كانت صريحة
13:00 | 2025-05-19
في لبنان.. ماذا يجري بين "حماس" وحزب الله؟ (فيديو)
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
19/05/2025 21:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
19/05/2025 21:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 21:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24