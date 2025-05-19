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عربي-دولي
بدء المحادثة الهاتفية المنتظرة بين الرئيسين ترامب وبوتين
Lebanon 24
19-05-2025
|
10:55
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بدأت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الروسي
فلاديمير بوتين
قبل لحظات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن
البيت الأبيض
.
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