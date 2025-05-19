Advertisement

عربي-دولي

بدء المحادثة الهاتفية المنتظرة بين الرئيسين ترامب وبوتين

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1362839-638832744766707699.jpg
Doc-P-1362839-638832744766707699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل لحظات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن البيت الأبيض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية: يجري الإعداد لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
lebanon 24
19/05/2025 21:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: المكالمة الهاتفية الأخيرة بين ترمب وبوتين دفعت مسألة السلام في أوكرانيا إلى الأمام
lebanon 24
19/05/2025 21:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء المحادثات الرسمية بين ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي
lebanon 24
19/05/2025 21:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا توجد حتى الآن مكالمة هاتفية مقررة بين الرئيسين الروسي والأميركي هذا الأسبوع
lebanon 24
19/05/2025 21:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2025-05-19
14:12 | 2025-05-19
13:59 | 2025-05-19
13:47 | 2025-05-19
13:40 | 2025-05-19
13:22 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24