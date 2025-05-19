في رسالته الأخيرة قبل إعدامه... هذا ما كتبه الجاسوس الإسرائيليّ إلى زوجته (صورة)

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ويضمّ الأرشيف: جوازات سفر استخدمها خلال مهمّته، وصيّته الأخيرة،ورسائل شخصية كتبها قبيل إعدامه.ووجّه كوهين رسالة إلى زوجته قال فيها: "إلى زوجتي نادية وعائلتي الحبيبة، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة وأطلب منكم أن تكونوا على صلة دائمة مع بعضكم، وأرجوكي أن تسامحيني يا ناديا، وأن تهتمي بنفسك وبالأولاد وتحافظى عليهم، وتثقفيهم تثقيفاً كاملاً، وألا تحرمي نفسك أو تحرميهم من شي، وكوني علي صلة دائمة مع أهلي. ويمكنك الزواج من غيري حتى لا يكبر الأولاد بدون أب، ولكي كامل الحرية في ذلك، وأرجوكي ألا تضيعوا وقتكم بالبكاء على الماضي، انظروا دائمًا إلى .، وهذه آخر قبلات لي أوجهها إليك وإلى ، وإيريس، إلى ، وإلى جميع أفراد العائلة، وخاصةً إلى والدتي أوديت وعائلتها، إلى موريس وعائلته، إلى عزرا وعائلته، وإلى ألبرت وعائلته." لا تنسوا عائلتكم الحبيبة، أرسلوا لهم دعواتي الأخيرة وشوقي، ولا تنسوا الصلاة لروحي ولروح والدي. إليكم جميعًا، أحر قبلاتي والسلام".وتزامن إعلان عن أرشيف كوهين مع الذكرى الستين لإعدامه علنًا في دمشق في 18 أيار 1965، وجاء خلال حفل قدّم فيه رئيس الوزراء ومدير المواد إلى أرملة كوهين، نادية كوهين.