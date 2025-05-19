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عربي-دولي

الكرملين: لا خطط حالية لعقد لقاء بين بوتين وترامب

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:15
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أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لا يتم الإعداد حاليا لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.
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في موازاة ذلك، تحدث الرئيس الأميركي إلى الرئيس الروسي اليوم بشأن السلام في أوكرانيا بعد أن قالت واشنطن إن الطريق مسدود أمام إنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وإن الولايات المتحدة قد تنسحب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن المكالمة تجري الآن.

وقبل الاتصال الهاتفي بوقت قصير، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي لصحافيين، إن واشنطن تدرك أن الطريق نحو إنهاء الحرب صار مسدودا، وإذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة فإن الولايات المتحدة ستضطر في النهاية إلى القول إنها ليست حربها.

وأضاف "بانسداد أفق المحادثات بشأن إنهاء الحرب فإن واشنطن ستضطر في النهاية إلى الانسحاب من تلك المساعي إذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة فيها".

وأضاف في أثناء استعداده لمغادرة إيطاليا "ندرك أن هناك بعض الجمود، وأعتقد أن الرئيس سيقول للرئيس بوتين: انظر، هل أنت جاد؟ هل أنت صادق في هذا؟".

وتابع "أعتقد بصراحة أن الرئيس بوتين لا يعرف تماما كيف ينهي تلك الحرب"، مضيفا أنه تحدث للتو مع ترامب.

كما قال إن الأمر "يتطلب جهودا من الجانبين. أعلم أن الرئيس مستعد للقيام بذلك، لكن إذا لم تكن روسيا مستعدة لفعل هذا، فسنقول في نهاية المطاف إن هذه ليست حربنا".

وقال "سنحاول إنهاءها لكن إذا لم نتمكن من إنهائها، فسنقول في النهاية: أتعلمون؟ كان الأمر يستحق المحاولة لكننا لن نبذل جهدا بعد الآن". (العربية)
 
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