الكرملين: لا خطط حالية لعقد لقاء بين بوتين وترامب

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أكد ، المتحدث باسم ، اليوم الاثنين، أنه لا يتم الإعداد حاليا لاجتماع بين ونظيره الأميركي ، وفق ما نقلت .في موازاة ذلك، تحدث الرئيس الأميركي إلى اليوم بشأن السلام في بعد أن قالت إن الطريق مسدود أمام إنهاء أكثر الصراعات دموية في منذ الحرب العالمية الثانية، وإن قد تنسحب.وقال مسؤول في إن المكالمة تجري الآن.وقبل الاتصال الهاتفي بوقت قصير، قال ، الأميركي لصحافيين، إن واشنطن تدرك أن الطريق نحو إنهاء الحرب صار مسدودا، وإذا لم تكن مستعدة للمشاركة فإن الولايات المتحدة ستضطر في النهاية إلى القول إنها ليست حربها.وأضاف "بانسداد أفق المحادثات بشأن إنهاء الحرب فإن واشنطن ستضطر في النهاية إلى الانسحاب من تلك المساعي إذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة فيها".وأضاف في أثناء استعداده لمغادرة "ندرك أن هناك بعض الجمود، وأعتقد أن الرئيس سيقول للرئيس : انظر، هل أنت جاد؟ هل أنت صادق في هذا؟".وتابع "أعتقد بصراحة أن لا يعرف تماما كيف ينهي تلك الحرب"، مضيفا أنه تحدث للتو مع .كما قال إن الأمر "يتطلب جهودا من الجانبين. أعلم أن الرئيس مستعد للقيام بذلك، لكن إذا لم تكن مستعدة لفعل هذا، فسنقول في نهاية المطاف إن هذه ليست حربنا".وقال "سنحاول إنهاءها لكن إذا لم نتمكن من إنهائها، فسنقول في النهاية: أتعلمون؟ كان الأمر يستحق المحاولة لكننا لن نبذل جهدا بعد الآن". (العربية)