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"وقفوا الحرب والتهجير"..مظاهرات ضد حماس في غزة (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:18
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شهدت خان يونس في جنوب قطاع غزة مظاهرات شعبية احتجاجية، دعا خلالها المشاركون حركة حماس إلى الانسحاب من المشهد السياسي والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك تزامناً مع توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في القطاع.

وظهر المتظاهرون في مقاطع مصوّرة وهم يسيرون بين المنازل المدمّرة والركام، مطالبين قيادة حماس بإنهاء الحرب وإيقاف النزوح.


كما هتفوا بالقول "بدنا نعيش بدنا نعيش.. مش لاقين لقمة عيش"، و"شعب غزة وين يروح.. وقفوا الحرب والتهجير".


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