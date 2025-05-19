"وقفوا الحرب والتهجير"..مظاهرات ضد حماس في غزة (فيديو)

شهدت في جنوب مظاهرات شعبية احتجاجية، دعا خلالها المشاركون حركة إلى الانسحاب من المشهد السياسي والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك تزامناً مع توسيع لعمليتها البرية في القطاع.

وظهر المتظاهرون في مقاطع مصوّرة وهم يسيرون بين المنازل المدمّرة والركام، مطالبين قيادة حماس بإنهاء الحرب وإيقاف النزوح.

مرددين هتافات "حماس تطلع برا".. تظاهرة في خان يونس تطالب بالعمل على وقف الحرب على قطاع غزة#غزة #الحدث pic.twitter.com/zFmbXPWNnQ — ا لـحـدث (@AlHadath) May 19, 2025 Advertisement

كما هتفوا بالقول "بدنا نعيش بدنا نعيش.. مش لاقين لقمة عيش"، و"شعب غزة وين يروح.. وقفوا الحرب والتهجير".