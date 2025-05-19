"وقفوا الحرب والتهجير"..مظاهرات ضد حماس في غزة (فيديو)

شهدت خان يونس في جنوب قطاع غزة مظاهرات شعبية احتجاجية، دعا خلالها المشاركون حركة حماس إلى الانسحاب من المشهد السياسي والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك تزامناً مع توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في القطاع.
وظهر المتظاهرون في مقاطع مصوّرة وهم يسيرون بين المنازل المدمّرة والركام، مطالبين قيادة حماس بإنهاء الحرب وإيقاف النزوح.
مرددين هتافات "حماس تطلع برا".. تظاهرة في خان يونس تطالب بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة#غزة #الحدث pic.twitter.com/zFmbXPWNnQ
— ا لـحـدث (@AlHadath) May 19, 2025
مرددين هتافات "حماس تطلع برا".. تظاهرة في خان يونس تطالب بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة#غزة #الحدث pic.twitter.com/zFmbXPWNnQ