اجتماع مجموعة العمل التركية - الأميركية بشأن سوريا في واشنطن الثلاثاء

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن
، غدًا الثلاثاء 20 من أيار، مجموعة العمل
التركية- الأمريكية بشأن سوريا
.
ونقلت وكالة “الأناضول“، عن مصادر في وزارة الخارجية التركية
اليوم، الاثنين 19 من أيار، إن الاجتماع سيُعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي
، نوح يلماز
، ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، وذلك بصيغة اجتماع بين مؤسسات البلدين.
ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع أولويات كل من تركيا
والولايات المتحدة في سياساتهما تجاه سوريا، إضافة إلى بحث فرص التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
وسيكون ملف مكافحة تنظيم “الدولة” و”التنظيمات الإرهابية” الأخرى، من أبرز القضايا
المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
كما سيناقش الجهود الإقليمية التي قادتها تركيا مؤخرًا، والدعم الذي قدمته لإدارة دمشق
في إطار مكافحة تنظيم “الدولة”، بحسب الوكالة.
كما سيتم خلال الاجتماع تقييم فرص التعاون بشأن المعسكرات الموجودة شمال شرقي سوريا، إلى جانب تقديم واشنطن معلومات عن العملية الجارية لإعادة تنظيم وجود قواتها العسكرية في سوريا.
ومن المنتظر أن تؤكد الخارجية التركية
خلال الاجتماع، أهمية التنسيق متعدد الأبعاد بين أنقرة
وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من أجل ضمان الأمن والاستقرار في سوريا عبر الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
من المتوقع، أن تتم كذلك مناقشة آلية رفع العقوبات
الأمريكية عن سوريا، إلى جانب الجدول الزمني
والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الخصوص. (عنب بلدي)