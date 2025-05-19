اجتماع مجموعة العمل التركية - الأميركية بشأن سوريا في واشنطن الثلاثاء

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تستضيف العاصمة ، غدًا الثلاثاء 20 من أيار، التركية- الأمريكية بشأن .ونقلت وكالة “الأناضول“، عن مصادر في اليوم، الاثنين 19 من أيار، إن الاجتماع سيُعقد برئاسة مشتركة بين ، ، ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، وذلك بصيغة اجتماع بين مؤسسات البلدين.ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع أولويات كل من والولايات المتحدة في سياساتهما تجاه سوريا، إضافة إلى بحث فرص التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.وسيكون ملف مكافحة تنظيم “الدولة” و”التنظيمات الإرهابية” الأخرى، من أبرز المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.كما سيناقش الجهود الإقليمية التي قادتها تركيا مؤخرًا، والدعم الذي قدمته لإدارة في إطار مكافحة تنظيم “الدولة”، بحسب الوكالة.كما سيتم خلال الاجتماع تقييم فرص التعاون بشأن المعسكرات الموجودة شمال شرقي سوريا، إلى جانب تقديم واشنطن معلومات عن العملية الجارية لإعادة تنظيم وجود قواتها العسكرية في سوريا.ومن المنتظر أن تؤكد الخارجية خلال الاجتماع، أهمية التنسيق متعدد الأبعاد بين وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من أجل ضمان الأمن والاستقرار في سوريا عبر الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.من المتوقع، أن تتم كذلك مناقشة آلية رفع الأمريكية عن سوريا، إلى جانب الجدول والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الخصوص. (عنب بلدي)