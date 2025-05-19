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عربي-دولي

في تصريح جديد... هذا ما أعلنته إيران بشأن المحادثات مع أميركا

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:39
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن دول المنطقة تدعم المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "النووي الإيراني" وتسعى إلى حل الخلافات وتقريب وجهات النظر.
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وقال المسؤول الإيراني إن السلام في المنطقة من أولويات دولها والحوار مع واشنطن قد يؤثر في تحقيق الاستقرار.

وأضاف قائلا إن بلاده ستواصل التحرك في الدبلوماسية.
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