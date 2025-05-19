بعد تنكّر الجيش الإسرائيلي بزيّ نسائي واغتيال قياديّ واختطاف زوجته وأولاده... هكذا علّقت حماس

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وقالت حماس في البيان: "دخول قوة خاصة إسرائيلية مدينة خان يونس متنكرة بزي نساء ومحاولتها اختطاف القائد في ألوية الناصر ، ، والذي أفشل العملية وارتقى شهيدا بالاشتباك المباشر مع القوة، يمثل فشلا جديدا لهذا الجيش الفاشي وقيادته الإرهابية".وأضافت أن "اختطاف القوة الاسرائيلية المدعومة بكل أشكال التغطية الجوية والميدانية لزوجة وطفل سرحان واستخدامهما كدروع بشرية للانسحاب من المكان، هو انتهاك صارخ متجدد للقوانين والأعراف الإنسانية".وأفادت حماس في البيان: "إننا إذ نحمل حكومة الفاشي المسؤولية الكاملة عن حياة الزوجة والطفل وكل المختطفين في سجونه ومعتقلاته، فإننا نطالب بإدانة هذه الجريمة والتدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم".وشددت الحركة على أن التهديدات المتصاعدة بالإخلاء والنزوح القسري لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تدفعه للاستسلام لمخططات الاقتلاع والتهجير أو التخلي عن حقوقه الثابتة في الحرية وتقرير المصير.