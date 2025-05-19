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عربي-دولي

بوتين: المكالمة مع ترامب كانت صريحة

Lebanon 24
19-05-2025 | 13:15
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المكالمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب والتي أجريت اليوم الاثنين، "كانت ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية".
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وأضاف بوتين أن المحادثة مع ترامب استمرت أكثر من ساعتين، شكر خلالها ترامب على دعمه لاستمرار المفاوضات، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

كما أوضح أن الاتفاق مع أوكرانيا ممكن بعد التوصل إلى تفاهمات محددة.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة بشأن محادثات سلام في المستقبل.

وأكد أن على روسيا وأوكرانيا إيجاد تسويات مرضية للطرفين. (العربية)
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