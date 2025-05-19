بوتين: المكالمة مع ترامب كانت صريحة

Advertisement

قال إن المكالمة مع نظيره الأميركي والتي أجريت اليوم الاثنين، "كانت ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية".وأضاف أن المحادثة مع استمرت أكثر من ساعتين، شكر خلالها ترامب على دعمه لاستمرار المفاوضات، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.كما أوضح أن الاتفاق مع ممكن بعد التوصل إلى تفاهمات محددة.وأشار إلى أن مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة بشأن محادثات سلام في .وأكد أن على روسيا وأوكرانيا إيجاد تسويات مرضية للطرفين. (العربية)