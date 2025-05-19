شركة طيران أوروبية توقف رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر

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لوّحت شركة "راين إير" الإيرلندية للطيران، الإثنين، بالخروج الكامل من السوق ، وقالت إن استمرار التهديدات الأمنية قد يدفعها إلى وقف جميع رحلاتها من وإلى .ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أورايلي، المدير التنفيذي لشركة "راين إير" الإيرلندية للطيران إن "الشركة تُعيد النظر بجدّية في استمرار نشاطها داخل ، في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة التي تطال المجال الجوي ".وذكرت أن أورايلي كان يتحدث خلال مؤتمر للمحللين عقب نشر التقرير السنوي للشركة.وأضاف: "أعتقد أننا بدأنا نفقد صبرنا إزاء الوضع ، خاصة فيما يتعلق بالرحلات من تل أبيب وإليها. وإذا استمرت الاضطرابات الأمنية، فبكل صراحة، من الأفضل توجيه طائراتنا إلى وجهات أخرى في ".وتابع أن "جميع رحلات الشركة إلى إسرائيل ما تزال معلّقة حتى مطلع شهر حزيران"، دون تأكيد قاطع حول موعد استئنافها. (الأناضول)