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عربي-دولي

شركة طيران أوروبية توقف رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر

Lebanon 24
19-05-2025 | 13:40
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لوّحت شركة "راين إير" الإيرلندية للطيران، الإثنين، بالخروج الكامل من السوق الإسرائيلية، وقالت إن استمرار التهديدات الأمنية قد يدفعها إلى وقف جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب.
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مايكل أورايلي، المدير التنفيذي لشركة "راين إير" الإيرلندية للطيران إن "الشركة تُعيد النظر بجدّية في استمرار نشاطها داخل إسرائيل، في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة التي تطال المجال الجوي الإسرائيلي".

وذكرت أن أورايلي كان يتحدث خلال مؤتمر للمحللين عقب نشر التقرير السنوي للشركة.

وأضاف: "أعتقد أننا بدأنا نفقد صبرنا إزاء الوضع في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالرحلات من تل أبيب وإليها. وإذا استمرت الاضطرابات الأمنية، فبكل صراحة، من الأفضل توجيه طائراتنا إلى وجهات أخرى في أوروبا".

وتابع أن "جميع رحلات الشركة إلى إسرائيل ما تزال معلّقة حتى مطلع شهر حزيران"، دون تأكيد قاطع حول موعد استئنافها. (الأناضول)
 
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