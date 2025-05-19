"لن نخضع"... هذا ما أعلنه الرئيس الإيراني عن "السلاح النووي"!

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن قوله أثناء لقائه بوزير الخارجية في : " لن تخضع لمنطق القوة، ولن تحرم شعبها من التقنية النووية السلمية".أضاف: "لن نستأذن أحد لتحقيق التنمية والتطور لشعبنا".وفي وقت سابق الاثنين، قال إن "المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لها دور مؤثر في أمن المنطقة واستقرارها".وأضاف أن المنطقة لديها توجه إيجابي تجاه المفاوضات الإيرانية الأميركية بشأن برنامج طهران النووي.