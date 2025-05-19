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عربي-دولي

"لن نخضع"... هذا ما أعلنه الرئيس الإيراني عن "السلاح النووي"!

Lebanon 24
19-05-2025 | 13:59
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أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لطمأنة الولايات المتحدة "إذا كانت صادقة في قلقها من السلاح النووي".
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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بيزشكيان قوله أثناء لقائه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران: "إيران لن تخضع لمنطق القوة، ولن تحرم شعبها من التقنية النووية السلمية".

أضاف: "لن نستأذن أحد لتحقيق التنمية والتطور لشعبنا".

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن "المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لها دور مؤثر في أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف أن المنطقة لديها توجه إيجابي تجاه المفاوضات الإيرانية الأميركية بشأن برنامج طهران النووي.
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