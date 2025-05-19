تهديدات بعقوبات غربية على إسرائيل بسبب غزة

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حذر قادة وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، من أن دولهم ستتخذ إجراءات إذا لم توقف هجومها العسكري الذي استأنفته على غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات.وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة "منع الحكومة إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي".كما أضاف البيان "نعارض أي محاولة لتوسيع في ، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".في موازاة ذلك، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى غزة تحت إشراف والمنظمات غير الحكومية.وجاء في بيان مشترك صدر عن ، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها إسرائيل. (العربية)