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عربي-دولي
تهديدات بعقوبات غربية على إسرائيل بسبب غزة
Lebanon 24
19-05-2025
|
14:15
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حذر قادة
بريطانيا
وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، من أن دولهم ستتخذ إجراءات إذا لم توقف
إسرائيل
هجومها العسكري الذي استأنفته على غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات.
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وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة
البريطانية
"منع الحكومة
الإسرائيلية
إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي".
كما أضاف البيان "نعارض أي محاولة لتوسيع
المستوطنات
في
الضفة الغربية
، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".
في موازاة ذلك، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها
فرنسا
وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى غزة تحت إشراف
الأمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن
وزارة الخارجية الألمانية
، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها إسرائيل. (العربية)
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