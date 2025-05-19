"فوراً"... ترامب يُعلنها: روسيا وأوكرانيا ستبدآن مفاوضاتٍ لوقف إطلاق النار

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وأضاف : "سيتم التفاوض على شروط ذلك بين الطرفين، وهو أمر لا مفر منه لأنهما يعرفان تفاصيل المفاوضات التي لا يعلمها أحد سواهما.ووصف ترامب المحادثة الهاتفية مع بأنها ممتازة، قائلا: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين".كما تطرق ترامب، للعلاقات التجارية بين وموسكو، قائلا: "ترغب روسيا في إقامة تجارة واسعة النطاق مع بعد انتهاء هذه المذبحة وأنا أتفق مع ذلك، هناك فرصة عظيمة لروسيا لخلق فرص عمل وثروات هائلة، فإمكاناتها لا حدود لها، كما يمكن لأوكرانيا كذلك أن تكون مستفيدة كبيرة من التجارة في إعادة بناء بلدها".وأكد ترامب أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فورا"، مضيفا: أبلغت بذلك زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس ، ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، خلال اتصال هاتفي معي، مباشرة بعد اتصالي بالرئيس بوتين. وقد أعرب الفاتيكان عن اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات.. فلتبدأ العملية!".وجرت محادثة هاتفية مهمة استمرت أكثر من ساعتين مساء اليوم بين ونظيره الأميركي.