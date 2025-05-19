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عربي-دولي

"فوراً"... ترامب يُعلنها: روسيا وأوكرانيا ستبدآن مفاوضاتٍ لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
19-05-2025 | 14:12
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب المحادثة الهاتفية التي جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا مفاوضاتٍ نحو وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك إنهاء الحرب.
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وأضاف ترامب: "سيتم التفاوض على شروط ذلك بين الطرفين، وهو أمر لا مفر منه لأنهما يعرفان تفاصيل المفاوضات التي لا يعلمها أحد سواهما.

ووصف ترامب المحادثة الهاتفية مع بوتين بأنها ممتازة، قائلا: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين".

كما تطرق ترامب، للعلاقات التجارية بين واشنطن وموسكو، قائلا: "ترغب روسيا في إقامة تجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء هذه المذبحة وأنا أتفق مع ذلك، هناك فرصة عظيمة لروسيا لخلق فرص عمل وثروات هائلة، فإمكاناتها لا حدود لها، كما يمكن لأوكرانيا كذلك أن تكون مستفيدة كبيرة من التجارة في إعادة بناء بلدها".

وأكد ترامب أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فورا"، مضيفا: أبلغت بذلك فلاديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، خلال اتصال هاتفي معي، مباشرة بعد اتصالي بالرئيس بوتين. وقد أعرب الفاتيكان عن اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات.. فلتبدأ العملية!".

وجرت محادثة هاتفية مهمة استمرت أكثر من ساعتين مساء اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي.
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