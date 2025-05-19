مكافأة مالية "سخية جداً" لموظفَين في سوريا... وهذا ما فعلاه ليلة سقوط الأسد

Advertisement

وتحدث صالح في فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عن قيام عنصري حراسة بحماية أحد المتاحف في دمشق يوم 8 كانون الاول 2024، أي ليلة سقوط نظام الرئيس السابق .وأضاف: "أنا مؤمن جدا بفكرة التكريم المعنوي، وهما يستحقان التصفيق. ولكن بصفتي وزيرا للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من : 50 مليون لكل منهما".وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح الجديدة، التي "تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه".