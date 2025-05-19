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عربي-دولي
مكافأة مالية "سخية جداً" لموظفَين في سوريا... وهذا ما فعلاه ليلة سقوط الأسد
Lebanon 24
19-05-2025
|
15:08
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أعلن
وزير الثقافة
السوري،
محمد ياسين
صالح، عن منح مكافأة مالية "سخية جداً" لموظفَين قاما بحماية
المتحف الوطني
في
دمشق
خلال ليلة سقوط النظام السابق.
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وتحدث صالح في فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عن قيام عنصري حراسة بحماية أحد المتاحف في دمشق يوم 8 كانون الاول 2024، أي ليلة سقوط نظام الرئيس السابق
بشار الأسد
.
وأضاف: "أنا مؤمن جدا بفكرة التكريم المعنوي، وهما يستحقان التصفيق. ولكن بصفتي وزيرا للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من
وزارة الثقافة
: 50 مليون
ليرة سورية
لكل منهما".
وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح
سوريا
الجديدة، التي "تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه".
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