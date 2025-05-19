الاحتلال يقصف منشآت طبية في غزة ويعطل الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي

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شن الجيش ، مساء الإثنين، غارات استهدفت مولدات الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي في بلدة شمالي ، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل، بحسب ما أفادت به مصادر طبية للأناضول.ويأتي هذا القصف في ظل حصار تفرضه القوات على المستشفى، ضمن الإبادة المتواصلة على القطاع، حسب المصادر.وكان لوزارة الصحة في قطاع غزة، ، قد أعلن الأحد، أن الدبابات والجرافات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الإندونيسي، مما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية.وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء عملية "عربات "، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 20 شهرا. (الأناضول)