بعد دخول المساعدات إلى غزة... ماذا قال نتنياهو؟

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وقال الأسبوع الماضي لكبار المسؤولين: "التزمت للمبعوث ويتكوف بإدخال المساعدات لغزة بشكل فوري".وحسب التقرير، حاول نتنياهو الدفع نحو إدخال المساعدات نهاية الأسبوع تزامنا مع إطلاق سراح الجندي المختطف عيدان ألكسندر، رغم أن مكتبه نفى لاحقا أي علاقة بين الأمرين وأكد أن "التحرير تم بدون مقابل".وتقاطع هذا مع ما ذكرته صحيفة " " عن تصاعد الضغط الأميركي على خلال الأيام الأخيرة لتجديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى .ووفق مصدر مطّلع، فإن نتنياهو قدم الموضوع للكابينت كمسألة "فنية"، لكنه أشار إلى أن شددت موقفها مؤخرا، حيث أبلغت أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى التخلي عنها حسب المصدر ذاته.