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عربي-دولي

بعد دخول المساعدات إلى غزة... ماذا قال نتنياهو؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 16:04
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كشفت قناة "كان 11" الاسرائيلية أن نتنياهو أبلغ وزراء بأنه التزم بإدخال مساعدات لغزة فورا بعد الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر في حين نفى مكتبه وجود أي مقابل للإفراج.
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي لكبار المسؤولين: "التزمت للمبعوث ويتكوف بإدخال المساعدات لغزة بشكل فوري".

وحسب التقرير، حاول نتنياهو الدفع نحو إدخال المساعدات نهاية الأسبوع تزامنا مع إطلاق سراح الجندي المختطف عيدان ألكسندر، رغم أن مكتبه نفى لاحقا أي علاقة بين الأمرين وأكد أن "التحرير تم بدون مقابل".

وتقاطع هذا مع ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" عن تصاعد الضغط الأميركي على إسرائيل خلال الأيام الأخيرة لتجديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووفق مصدر مطّلع، فإن نتنياهو قدم الموضوع للكابينت كمسألة "فنية"، لكنه أشار إلى أن إدارة ترامب شددت موقفها مؤخرا، حيث أبلغت تل أبيب أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى التخلي عنها حسب المصدر ذاته.
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