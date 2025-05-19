هل أخفى بايدن إصابته بالسرطان خلال الرئاسة؟.. هذا ما قاله ترامب

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وخلال تصريحات أدلى بها، أشار إلى أنه خضع مؤخرا لفحص طبي شامل، من ضمنه اختبار "بي إس إيه" الخاص بالكشف عن سرطان البروستاتا، واصفا هذا الفحص بأنه إجراء روتيني للرجال. ألمح الرئيس الأميركي إلى احتمال إخفاء إصابة الرئيس بسرطان البروستاتا عن الرأي العام، من دون أن يقدم أدلة واضحة على ذلك.وخلال تصريحات أدلى بها، أشار إلى أنه خضع مؤخرا لفحص طبي شامل، من ضمنه اختبار "بي إس إيه" الخاص بالكشف عن سرطان البروستاتا، واصفا هذا الفحص بأنه إجراء روتيني للرجال.

وفي معرض رده على سؤال في ، قال ترامب: "الوصول إلى هذه المرحلة يستغرق وقتا طويلا"، مبديا استغرابه من عدم إبلاغ الرأي العام بذلك في وقت سابق.



وأضاف: "إنها حالة محزنة، وأشعر بالأسى حيالها".

وكان فريق الطبي قد أعلن في وقت سابق عن إصابته بسرطان البروستاتا، مع انتشار المرض إلى العظام، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية. (سكاي نيوز عربية)