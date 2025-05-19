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عربي-دولي
هل أخفى بايدن إصابته بالسرطان خلال الرئاسة؟.. هذا ما قاله ترامب
Lebanon 24
19-05-2025
|
23:05
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ألمح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى احتمال إخفاء إصابة الرئيس
جو بايدن
بسرطان البروستاتا عن الرأي العام، من دون أن يقدم أدلة واضحة على ذلك.
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وخلال تصريحات أدلى بها، أشار
ترامب
إلى أنه خضع مؤخرا لفحص طبي شامل، من ضمنه اختبار "بي إس إيه" الخاص بالكشف عن سرطان البروستاتا، واصفا هذا الفحص بأنه إجراء روتيني للرجال.
وفي معرض رده على سؤال في
البيت الأبيض
، قال ترامب: "الوصول إلى هذه المرحلة يستغرق وقتا طويلا"، مبديا استغرابه من عدم إبلاغ الرأي العام بذلك في وقت سابق.
وأضاف: "إنها حالة محزنة، وأشعر بالأسى حيالها".
وكان فريق
بايدن
الطبي قد أعلن في وقت سابق عن إصابته بسرطان البروستاتا، مع انتشار المرض إلى العظام، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية. (سكاي نيوز عربية)
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